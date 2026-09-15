Ayuso, premiada por su papel en la sanidad madrileña: "Es marca España y deberíamos estar muy orgullosos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles la sanidad madrileña como 'marca España' y ve necesario seguir cuidando un sistema que cada vez está "más tensionado" pero que es "orgullo" para todos los ciudadanos.

Así lo ha expresado tras recibir el Premio ConSalud 2026 al Político del Año, concedido por la publicación sanitaria para reconocer a profesionales, instituciones y proyectos que impulsen buenas prácticas e innovación en la sanidad española. El reconocimiento, entregado en un acto celebrado en el Palacio de Linares de Madrid, distingue su trayectoria e impulso político en materia sanitaria, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. "Estoy encantada con este premio que recojo en nombre de todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que al final nuestro sistema sanitario es nuestra niña bonita", ha expresado.

La presidenta ha recordado también la importancia de la "colaboración público-privada" en este ámbito para "ganarle años a la vida" y hacerlo "en mejores condiciones" con una sanidad "generosa, abierta a todos y que no deja a ningún español atrás cuando lo necesita".

"Y muchas veces hay enfermedades extraordinariamente complejas y tratamientos que saben que sólo en Madrid tienen solución", ha reivindicado, a la vez que ha señalado que la Comunidad de Madrid es la única región que opera de todos los trasplantes y que atiende a ciudadanos que necesitan "algo extraordinario" y que, "según en qué zonas de España o del mundo", no obtienen ningún tipo de solución.

La presidenta madrileña ha mandado un mensaje de apoyo a los profesionales sanitarios y a los consejeros de Sanidad en diferentes comunidades autónomas "en esta época de huelgas" porque realizan "esfuerzos extraordinarios" pese a "situaciones sobrevenidas que dificultan mucho su trabajo".

Ayuso ha señalado que es "un orgullo" recibir este premio coincidiendo con la semana de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 donde los ciudadanos se preguntan "qué están haciendo en Madrid" o cómo puede ser que "la calidad sea esta".

"Y yo creo que es porque aquí trabaja y pelea una sociedad que es libre, donde el sistema público de Madrid es de primera, pero también el sistema privado sobre el que se sustenta en muchas ocasiones", ha señalado, a la vez que ha subrayado que todo ello forma parte "de un gran engranaje".

El caso de éxito del 12 de Octubre

Precisamente, este mismo martes se ha conocido que los profesionales del Hospital 12 de Octubre de Madrid han logrado que Alejandra, una niña de cuatro años que nació con tres graves malformaciones de la vía aérea, haya podido soplar por primera vez en su vida las velas de su tarta de cumpleaños.

"Después de tres enfermedades congénitas, enfermedades y patologías muy complejas, hoy soplaba las velas y tiene un futuro por delante. Creo que también es orgullo, es marca España y deberíamos estar muy orgullosos. Basta comparar y viajar para que se sorprendan de lo que nos hemos dado", ha enfatizado la presidenta madrileña, quien ha recordado que esto "no es gratuito y hay que cuidarlo".

Considera que hay que seguir incorporando medicina de precisión y más personalizada, además de enfocarse en las prevenciones y los cribados o el refuerzo del sistema sanitario general en el que cada vez se atienden a más ciudadanos.

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"De nuestro presupuesto, prácticamente, 8 de cada 10 euros del contribuyente madrileño se va a las arcas generales pero luego ya de esos 2 euros el 40% es sanidad. Es decir, hacemos todo lo que se puede y vamos a ir a más y no nos conformamos. Queremos seguir salvando vidas, prolongando la vida. Es lo mejor que tenemos, lo más bonito de la vida", ha incidido.