El Ayuntamiento de Madrid reconoce al diseñador Hannibal Laguna y a la firma Agua by Agua Bendita en la nueva MBFW

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido al diseñador Hannibal Laguna y a la firma colombiana Agua by Agua Bendita en el marco de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid), que arranca este martes en la capital.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha participado en la entrega de ambos galardones, impulsados a través de un convenio de colaboración entre el Área de Economía, Innovación y Hacienda del Consistorio e Ifema Madrid, recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Los reconocimientos tienen como objetivo poner en valor trayectorias profesionales consolidadas dentro del sector, aportar un valor añadido a la pasarela y visibilizar el talento tanto dentro como fuera de España.

Hidalgo ha entregado a Hannibal Laguna el Premio al Diseñador Nacional, un galardón que coincide con el 40 aniversario de la firma. El reconocimiento pone en valor una trayectoria vinculada a la creatividad, la innovación y la promoción y proyección internacional de la moda española.

Por su parte, Agua by Agua Bendita ha recibido el Premio al Diseñador Internacional. La firma colombiana ha sido distinguida por su capacidad para fusionar artesanía, identidad cultural y una visión contemporánea del diseño, así como por su proyección internacional y su posicionamiento como referente dentro del panorama creativo global.

La MBFW Madrid toma el relevo a una semana dedicada a la moda que comenzó con OMODA Madrid es Moda, una plataforma que ha acercado el diseño de autor y las nuevas propuestas a distintos espacios de la ciudad. "De este modo, Madrid vuelve a situarse como uno de los principales escaparates de la moda española y como punto de encuentro para diseñadores, firmas, profesionales y público", ha destacado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha apoyado un año más la Semana de la Moda con una aportación global de 3,3 millones de euros, que incluye subvenciones para favorecer la participación de diseñadores, financiación para MBFW Madrid y OMODA Madrid es Moda, así como la cesión de espacios emblemáticos.

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Además, el Consistorio ha ofrecido acompañamiento en la tramitación administrativa y en la gestión necesaria para la celebración de los desfiles y la protección de los entornos.