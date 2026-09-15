La Comunidad de Madrid ofrece una ayuda de hasta 1.100 euros a las familias para el transporte escolar: solicítala antes de esta fecha

No es un secreto: el inicio del curso escolar supone cada año un importante desembolso para muchas familias madrileñas. A los gastos habituales de libros, material, comedor o actividades extraescolares se suma en algunos casos el coste diario de desplazarse hasta el centro educativo, especialmente cuando el alumno no puede utilizar las rutas de transporte escolar disponibles.

Por suerte, para aliviar parte de ese gasto, la Comunidad de Madrid mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2026-2027, una convocatoria destinada a compensar los desplazamientos realizados por medios propios.

Las familias que cumplan los requisitos pueden recibir entre 260 y 1.100 euros por alumno y el plazo para presentar la solicitud termina el próximo 23 de septiembre de 2026, incluido. La petición puede realizarse tanto de forma telemática como presencial y debe completarse de manera separada para cada hijo que tenga derecho a la ayuda.

¿Quién puede pedir la ayuda de transporte escolar de Madrid?

La convocatoria está dirigida a progenitores, tutores, acogedores o personas encargadas de la guarda de alumnos matriculados durante el curso 2026-2027 en determinados niveles educativos.

Pueden beneficiarse estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y algunos alumnos de Educación Especial, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la Comunidad de Madrid.

Ahora, no es suficiente con vivir lejos del colegio o utilizar habitualmente un vehículo particular para acudir al centro. La ayuda está pensada para aquellos alumnos que se encuentran en alguno de los supuestos recogidos en la convocatoria y que no pueden utilizar las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de Educación.

La cuantía económica depende principalmente de la distancia entre el domicilio familiar y el centro educativo, pero las ayudas oscilan entre 260 y 1.100 euros por alumno y curso escolar.

La documentación que necesitan las familias para solicitarla

Los documentos necesarios pueden variar en función de la situación de cada estudiante. Entre la documentación que puede ser requerida se encuentran el Libro de Familia, el pasaporte en el caso de alumnos extranjeros sin NIE y certificados emitidos por el director del centro educativo cuando corresponda.

También pueden ser necesarios documentos específicos como la resolución de escolarización en un centro concertado, certificados médicos para alumnos con determinadas limitaciones físicas o justificantes relacionados con enseñanzas profesionales de régimen especial y centros de Excelencia Deportiva.

Cómo solicitar la ayuda de transporte escolar paso a paso

Las familias interesadas pueden presentar la solicitud a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid o acudir presencialmente a los registros habilitados. Antes de iniciar el trámite es recomendable reunir toda la documentación necesaria y comprobar que se dispone de un sistema de identificación electrónica válido si se opta por la vía online. Una vez hecho esto, el procedimiento se resume en estos pasos:

Preparar la documentación necesaria. Hay que reunir los documentos que correspondan según las circunstancias del alumno. Acceder al trámite oficial. Dentro de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid, hay que entrar en el apartado de ayudas individualizadas de transporte escolar 2026-2027. Completar el formulario. Se deben introducir los datos del alumno, sus representantes y las circunstancias que justifican la solicitud. Adjuntar la documentación. El sistema permite incorporar los archivos necesarios antes de enviar la petición. Seleccionar la forma de presentación. La solicitud puede registrarse por internet o presencialmente. Firmar y registrar la solicitud. En el caso de la vía telemática será necesario utilizar un sistema de firma admitido por la Administración.

Es importante recordar que la convocatoria establece que debe presentarse una solicitud por cada alumno, es decir, no es posible incluir a varios hermanos dentro del mismo formulario.

¿Y después de presentar la solicitud?

Una vez enviada la petición, las familias pueden consultar el estado del expediente a través del apartado Mis Gestiones de la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid. Desde ese espacio también podrán revisar la documentación presentada, aportar nuevos archivos si fueran requeridos y consultar las comunicaciones relacionadas con el procedimiento.

Tras finalizar el plazo de solicitud, las Direcciones de Área Territorial revisarán los expedientes y publicarán una resolución provisional. En caso de aparecer como excluido, el solicitante tendrá un plazo de 10 días hábiles para corregir errores o aportar la documentación pendiente.

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Posteriormente, se publicará la lista definitiva de beneficiarios y excluidos. En este caso, la convocatoria establece un plazo máximo de resolución de tres meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes.