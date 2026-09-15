METRO MADRID
Automatizada y 24 horas, así quedará esta línea de Metro Madrid
Se vienen muchos cambios en la red del suburbano madrileño con ampliaciones en sus rutas y cambios en su tarifa
La presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en la Asamblea de Madrid un paquete de 100 medidas, entre las que se encuentra la construcción de más de 3.000 viviendas de alquiler asequible, refuerzos sanitarios, entre otras ayudas y mejoras, especialmente en materia de transporte y con Metro Madrid como principal protagonista.
Junto a la ampliación de la red y la extensión del servicio, Ayuso hará que Madrid sea la primera ciudad europea con robotaxis, tras la aprobación de la Dirección General de Tránsito (DGT) para empezar pruebas de vehículos automatizados en las calles capitalinas y bajo la gestión de Uber.
La línea de Metro que circulará 24 horas
Metro Madrid tiene dos líneas circulares, una de ellas es la que para en Ciudad Universitaria, Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Pacífico, Manuel Becerra, entre tantas otras de por medio. Lleva buena parte del año con una parte cerrada, pero recientemente reabrió su acceso a Moncloa.
Este cierre en la línea 6 se ha debido a unas obras para automatizar su paso, trazado en el mapa de Metro Madrid con una línea gris. Ya empezaron las pruebas nocturnas y se tiene previsto que recupere la normalidad, al menos en su ruta, a finales de este año.
Pero aun cuando la línea 6 vuelva a parar en todas las estaciones como de costumbre, no será 'normal', será con los 'trenes del futuro', caracterizados por no tener maquinista, ser más grandes y con más frecuencia. A ello se suma que ahora circulará las 24 horas los fines de semana, una vez se culmine este proceso de automatización.
Se trata de una línea que conecta con diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses y, con esta medida, esperan facilitar los movimientos vinculados al ocio, la actividad económica nocturna, los turnos de trabajo y la celebración de grandes eventos.
Más allá de la línea 6: los cambios que tendrá Metro Madrid
A partir de octubre de 2026, el billete sencillo de Metro tendrá un precio fijo de 1,50 euros. No importará si es un trayecto corto o de varias paradas siempre que sea dentro de la Zona A, con lo cual desaparece la tarifa progresiva por estaciones.
Además, se ampliarán varias líneas: La L1 irá hasta Las Tablas (norte de la Comunidad), también se extenderá la L10 hasta Móstoles, la L11 a Poza del Agua y ML3 crece en Boadilla del Monte.
Asimismo, el subterráneo tendrá asistencia por videollamada en las máquinas y se ampliará Metropaq, el servicio de Metro Madrid que utiliza la red del suburbano para el transporte de mercancías y ofrece taquillas inteligentes en las estaciones para la recogida de compras de comercio electrónico, a las líneas 4, 7 y 8.
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