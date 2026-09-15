Automatizada y 24 horas, así quedará esta línea de Metro Madrid

La presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en la Asamblea de Madrid un paquete de 100 medidas, entre las que se encuentra la construcción de más de 3.000 viviendas de alquiler asequible, refuerzos sanitarios, entre otras ayudas y mejoras, especialmente en materia de transporte y con Metro Madrid como principal protagonista.

Junto a la ampliación de la red y la extensión del servicio, Ayuso hará que Madrid sea la primera ciudad europea con robotaxis, tras la aprobación de la Dirección General de Tránsito (DGT) para empezar pruebas de vehículos automatizados en las calles capitalinas y bajo la gestión de Uber.

01/06/2026 Alumnos llegan a la parada de Metro de Ciudad Universitaria para comenzar el primer examen de la PAU 2026, , a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la Comunidad de Madrid con las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía. Un total de 42.047 alumnos se examinarán hasta este jueves, 4 de junio, de los cuales 13.424 lo hacen en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 10.341 en la Autónoma (UAM), 6.348 en la Carlos III (UC3M), 5.595 en la de Alcalá de Henares (UAH), 4.510 en la Rey Juan Carlos (URJC) y, por último, 1.829 en la Politécnica (UPM). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

La línea de Metro que circulará 24 horas

Metro Madrid tiene dos líneas circulares, una de ellas es la que para en Ciudad Universitaria, Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Pacífico, Manuel Becerra, entre tantas otras de por medio. Lleva buena parte del año con una parte cerrada, pero recientemente reabrió su acceso a Moncloa.

Este cierre en la línea 6 se ha debido a unas obras para automatizar su paso, trazado en el mapa de Metro Madrid con una línea gris. Ya empezaron las pruebas nocturnas y se tiene previsto que recupere la normalidad, al menos en su ruta, a finales de este año.

Pero aun cuando la línea 6 vuelva a parar en todas las estaciones como de costumbre, no será 'normal', será con los 'trenes del futuro', caracterizados por no tener maquinista, ser más grandes y con más frecuencia. A ello se suma que ahora circulará las 24 horas los fines de semana, una vez se culmine este proceso de automatización.

Estudiantes a la salida del metro de la línea 6 en Ciudad Universitaria, en Madrid.. JOVENES. / David Castro

Se trata de una línea que conecta con diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses y, con esta medida, esperan facilitar los movimientos vinculados al ocio, la actividad económica nocturna, los turnos de trabajo y la celebración de grandes eventos.

Más allá de la línea 6: los cambios que tendrá Metro Madrid

A partir de octubre de 2026, el billete sencillo de Metro tendrá un precio fijo de 1,50 euros. No importará si es un trayecto corto o de varias paradas siempre que sea dentro de la Zona A, con lo cual desaparece la tarifa progresiva por estaciones.

Además, se ampliarán varias líneas: La L1 irá hasta Las Tablas (norte de la Comunidad), también se extenderá la L10 hasta Móstoles, la L11 a Poza del Agua y ML3 crece en Boadilla del Monte.

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Asimismo, el subterráneo tendrá asistencia por videollamada en las máquinas y se ampliará Metropaq, el servicio de Metro Madrid que utiliza la red del suburbano para el transporte de mercancías y ofrece taquillas inteligentes en las estaciones para la recogida de compras de comercio electrónico, a las líneas 4, 7 y 8.