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Allianz retira su patrocinio del Festival de las Ideas tras las protestas de varios participantes por sus vínculos con Israel

La organización reacciona así a un comunicado firmado por Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero y Rodrigo Cuevas para que el certamen "no acepte apoyos económicos de entidades que colaboran en la destrucción del pueblo palestino"

Rodrigo Sorogoyen, uno de los firmantes del comunicado contra el patrocinio de Allianz.

Rodrigo Sorogoyen, uno de los firmantes del comunicado contra el patrocinio de Allianz. / EP

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EP

Madrid

Allianz se ha desvinculado del Festival de las Ideas y retira así su apoyo económico como patrocinador del evento después de que el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero Y el cantante Rodrigo Cuevas hayan puesto "en suspenso" su participación en el certamen hasta que este no renunciara al "apoyo económico" del patrocinador Allianz por sus vinculaciones con Israel.

Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes del Festival de las Ideas de Madrid, que han indicado que la decisión se ha adoptado de forma "conjunta" y que su "prioridad" es que la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio de "reflexión" y que el evento salga adelante. De esta forma, la organización del certamen que se celebra del jueves 17 al domingo 20 de septiembre asume que pierde a su patrocinador principal y, por tanto, asume también "el coste económico", ya que ven "difícil, si no imposible", encontrar a otro en "48 horas".

Vuelve el Festival de las Ideas con Zadie Smith, Paul B. Preciado o Lydia Cacho

El Festival de las Ideas contará con Zadie Smith, Paul B. Preciado o Lydia Cacho este año. / CEDIDA

Los artistas y personalidades que han puesto "en suspenso" su participación en el festival reclamaban que "se comprometa públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino". Por su parte, fuentes de la organización aseguraban a Europa Press que "en todo momento" y, desde su fundación, el estival "ha tenido una postura claramente propalestina como se puede ver en su programación".

En un comunicado, los artistas argumentan que Allianz es en la actualidad "el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí" y, por lo tanto, les acusan de ser "financiador fundamental del genocidio en curso". "Allianz no puede alegar desconocimiento porque su nombre figura en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesa Albanese 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio', justamente por la compra de esos bonos, cuya inversión ha multiplicado por tres desde entonces", aseguran.

Diversidad de voces

En este sentido, los firmantes sostienen que toman esta decisión "desde la diversidad de voces y de perspectivas", pero unidos en "una posición común de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a cualquier forma de complicidad cultural o empresarial con la vulneración de los derechos humanos". "Nuestra decisión no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival", apuntan, para después defender que la cultura "no es un espacio neutro: es un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos". Asimismo, subrayan que "un Festival de las Ideas que hace del cuerpo su tema central de reflexión no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid".

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Camila Sosa Villada y Fernando Broncano con Ana Requena.

Camila Sosa Villada y Fernando Broncano con Ana Requena, en el Festival de las Ideas. / CEDIDA

De este modo, esperan que "este gesto" sirva para "abrir una reflexión colectiva, para que el festival revise sus vínculos" y para que dé "una respuesta pública, positiva e implicada" a este comunicado, que les permita sumarse a los debates y hacer de ellos "un lugar de pensamiento y de ampliación del espacio democrático". "Creemos en una cultura comprometida con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos", concluye el comunicado firmado por Inés Hernand, Marta Sanz, Delameseta, Rodrigo Cuevas, Carolina Meloni, Clara López (Mesa Camilla), Mónica Egido, Paula Ducay, Inés García o Rodrigo Sorogoyen. También suscriben el texto Juan Evaristo Valls Boix, Fidel Moreno, Sergio C. Fanjul, Alana S. Portero, Laila Yousel Sandoval, Eugenia Tenenbaum, Locus, Nerea Pérez de las Heras, Alberto Velasco, Carlos del Castillo, El Niño de Elche, Paul B. Preciado, Javier Gallego, Máriam Martínez-Bascuñán, Carmen Pérez-Lanzac y Fernando Balius.

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