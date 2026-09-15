Albert Guivernau, doctor en Economía, sobre la Fórmula 1 en Madrid: "El impacto va mucho más allá de los propios días de carrera"

Antonelli, una vez más, se ha alzado como ganador de un Gran Premio, pero esta vez lo ha hecho en el circuito Madring, en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid tras más de cuatro décadas extrañando el rugir de sus motores. A su paso, pudimos ver al Rey, Zidane, Nadal, Vinicius, entre otras celebridades en los palcos, también a dos pilotos españoles tocando el monoplaza del otro poco después del pistoletazo, pero todavía falta profundizar en el impacto financiero.

Todavía hay cortes de tráfico, y es que, para el doctor en Economía, profesor y director general de la Fundación Civismo, Albert Guivernau, "el impacto va mucho más allá de los propios días de carrera", aunque en su caso, durante su intervención en la COPE, se refería al económico.

Casi medio billón de euros y más de 8.000 empleos directos e indirectos: son sólo el comienzo

En las cifras que el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, estima un impacto económico de 467 millones de euros y más de 8.000 empleos directos e indirectos. Además, la infraestructura requiere de 10.427 personas para su montaje (y desmontaje), lo cual equivale a 83 millones de euros para la Comunidad, sin mencionar la inyección que suponen los miles de visitantes internacionales.

Guivernau, quien también es investigador en OBS Business School, señala que las consecuencias no se quedan en ese fin de semana, especialmente para los hoteles, restaurantes, transportes y comercios, que se suman a las tantas "externalidades positivas". Se refiere a la atracción de inversión y el valor del ecosistema tecnológico a construir a medio y largo plazo en los entornos.

La carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1. / José Luis Roca / EPC

Pero otro punto de preocupación, al menos entre los críticos del proyecto, es la rentabilidad del proyecto. Guivernau precisa que la recaudación pública, prevista de 80 millones de euros, equilibra la licitación del trazado, además, teniendo en cuenta su extensa vida útil.

"El hecho de que haya un compromiso a medio o largo plazo de 10 años con la competición ayuda a canalizar inversiones ligadas al motor", ha asegurado el directivo en un contexto de incertidumbre en los mercados internacionales.

Impacto económico a largo plazo en Madrid

Para Guivernau, su cercanía con Madring permite a Valdebebas, un municipio madrileño, convertirse en un polo de inversión, impulsando la revalorización inmobiliaria, así como la llegada de firmas dedicadas a la ingeniería, tratamiento de datos y nuevos materiales, a lo cual se podría sumar un comercio especializado en el sector del motor.

Norris, durante la clasificación, logra la 'pole' en el estreno del Madring. / José Luis Roca

Valdebebas es apenas el comienzo de la consolidación de la marca Madrid en el mundo: "el circuito no va a poner a Madrid en el mapa, porque Madrid ya está en el mapa de grandes capitales a las que visitar, pero sí que puede hacer que sea en cierta manera el centro de ese mapa durante unos días".

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En definitiva, "no es tanto una competición para dar a conocer un destino turístico, sino para mantenerse y que se siga hablando de ti en todo el mundo", argumenta Guivernau.