21 distritos, el festival que convierte Madrid en un escenario gigante: 50 planes gratis para redescubrir los barrios este otoño

Madrid volverá a mirar la cultura desde sus barrios este otoño. 21 Distritos ha preparado más de medio centenar de propuestas entre el 18 de septiembre y el 12 de diciembre, con una programación que abandona la idea de una única sede y se extiende por centros culturales, bibliotecas, parques, miradores y otros rincones de la ciudad. El programa combina nombres consolidados con artistas emergentes y se mueve con soltura entre la danza, la música, el teatro y el circo. Todas las actividades serán gratuitas.

El arranque ya marca el tono de la temporada. Israel Galván abrirá el programa el 18 de septiembre en el Templo de Debod con SOLO, una pieza en la que el bailaor lleva el flamenco a un territorio radicalmente personal. El mismo enclave recibirá el 24 de octubre a Eduardo Guerrero con Guerrero, mientras que el Centro Cultural Galileo acogerá el 13 de noviembre el recital del joven AntonashPiano, de solo 12 años. El cartel suma además nombres como Mucha Muchacha, La Bomba de Tiempo, Laila Tafur, Fulu Miziki, NEXCYIA, EDE, Cápsula Cultura, Raquel Vega o Julián Olivares.

La compañía Tiritirantes recorrerá la calle de Guareña con Carrusel ambulante. / ARCHIVO

Una de las señas de identidad de 21 Distritos está precisamente en la variedad de escalas. Hay propuestas para sentarse y escuchar, otras que exigen participar y algunas que convierten la propia calle en escenario. El 19 de septiembre, la Casa de la Panadería será sede de Al pan, pan, una experiencia colectiva que toma el pan como punto de partida creativo. Ese mismo día, la compañía Tiritirantes recorrerá la calle de Guareña con Carrusel ambulante. Un día después, Tetuán mezclará patinaje y música con Make Me Roll. Y el Faro de Moncloa cambiará de registro el 21 de septiembre con Los amores de Federico García Lorca, una conversación que se asoma a la vida sentimental y a la poesía del escritor granadino.

La Casa de la Panadería acogerá 'Al pan, pan', una experiencia que toma el pan como punto de partida creativo. / CEDIDA

También habrá espacio para formatos menos previsibles. El Centro Cultural Emilia Pardo Bazán albergará Fanzineitor, un taller de autoedición dirigido por Ruango y Triza. En el Cerro del Tío Pío, una observación astronómica al atardecer dará paso el 26 de septiembre a una sesión ambient al aire libre del franco-estadounidense NEXCYIA junto a NONO. Ese mismo día, EDE protagonizará un encuentro de carácter divulgativo y musical en el Centro Cultural Paco de Lucía. Y el domingo 27, la compañía colombiana Tchyminigagua llevará hasta el parque de la Mar Océana su teatro acrobático y circense con Sueños encantados.

Actividades intergeneracionales

La programación no se limita al espectáculo. A finales de septiembre, Cápsula Cultura pondrá en marcha varias actividades intergeneracionales en centros de mayores de San Blas-Canillejas. Una de ellas abordará el videojuego desde sus posibilidades educativas y sociales; otra propondrá una aproximación creativa y crítica a la inteligencia artificial. Dos maneras de entender la cultura no solo como algo que se contempla desde una butaca, sino como un terreno para aprender, experimentar y conversar.

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EDE, en una imagen promocional. / CEDIDA

Octubre traerá una nueva edición de Multiculturas, festival multidisciplinar que reúne música, artes escénicas y tradiciones vinculadas a distintos territorios y procedencias. Diciembre pondrá el cierre con el estreno de Algo está Bien, Algo está Mal, una cita centrada en la diversidad y la accesibilidad, con artistas y colectivos que trabajarán alrededor de la discapacidad mediante talleres, instalaciones, encuentros y muestras concebidas para públicos muy diferentes. Con casi seis años de recorrido, 21 Distritos ha superado ya las 1.000 actividades y acumula más de 250.000 espectadores.