La nueva campaña de vacunación de Madrid arrancará en octubre: estas son las personas que tendrán que recibir la dosis contra gripe, covid, VRS y neumococo

Con la llegada del otoño, las infecciones respiratorias vuelven a situarse entre las principales preocupaciones sanitarias. La bajada de las temperaturas y el aumento de la circulación de virus hacen que las próximas semanas sean clave para proteger especialmente a las personas mayores y a quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones.

Es por eso que la Comunidad de Madrid prepara ya su nueva campaña de vacunación, que comenzará este mes de octubre y volverá a combinar la protección frente a varias enfermedades respiratorias. La gripe será uno de los principales objetivos, pero no el único: también se administrarán vacunas frente al covid, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el neumococo.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado este lunes algunos de los detalles del dispositivo, aunque todavía no ha concretado el día exacto en el que comenzarán las vacunaciones.

La vacunación contra la gripe comenzará en octubre

La campaña de vacunación frente a la gripe arrancará durante el mes de octubre en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad centrará especialmente el dispositivo en la población con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Matute ha defendido que Madrid dispone de un calendario de vacunación amplio para estos grupos y ha señalado que la nueva campaña mantendrá la protección frente a varias infecciones respiratorias que suelen aumentar su incidencia durante los meses fríos.

Vacuna contra el covid adaptada a las nuevas variantes

La campaña incluirá también la vacunación frente al covid con preparados adaptados a las nuevas variantes del virus. Eso sí, la vacunación no estará dirigida de forma general a toda la población.

Según ha explicado la consejera, se administrará principalmente a aquellas personas para las que esté indicada por su edad, situación clínica o pertenencia a grupos considerados de riesgo. De este modo, la estrategia seguirá concentrando la inmunización frente al coronavirus en los colectivos con una mayor probabilidad de sufrir enfermedad grave.

Madrid mantendrá la vacuna contra el VRS en las residencias

Otra de las líneas de actuación será la protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS) entre las personas mayores que viven en residencias. La Comunidad de Madrid continuará administrando esta vacuna después de los resultados registrados en la campaña anterior.

Según los datos aportados por Matute, la cobertura entre los residentes alcanzó alrededor del 90%. La consejera también ha señalado además que esta inmunización permitió evitar cerca del 90% de los ingresos hospitalarios asociados al virus, con el consiguiente descenso de las complicaciones graves y de la mortalidad.

La vacuna contra el neumococo, otro de los focos de la campaña

La campaña incorporará también la vacunación frente al neumococo, una infección que puede provocar cuadros especialmente graves entre las personas mayores. Sanidad pretende reforzar la protección frente a esta enfermedad debido al elevado número de hospitalizaciones que puede ocasionar en los grupos más vulnerables.

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Y es que las infecciones graves relacionadas con el neumococo pueden alcanzar una mortalidad del 54%, lo que convierte esta vacunación en otra de las prioridades de la estrategia preventiva para los próximos meses.