La única taquería en el mundo con estrella Michelin llega a Madrid: abre su primera sede europea a pocos pasos de Chueca

A veces, colaborar con alguien similar resulta en lo mejor del sector. Otras veces, hace falta aprender de alguien que se dedique a otra cosa, aunque guarde similitudes, y crear una cosa extraña pero de otro nivel. Poco tiene que ver el mejor sándwich mixto de Madrid con la única taquería del mundo con estrella Michelin, al menos hasta hace poco.

Los 33 es el socio madrileño estratégico, ya sabe lo que es vender comida rápida de una calidad increíble en una ciudad tan competitiva, fundada por Nacho Ventosa y Sara Aznar. A ellos recurrió la mexicana La Once Mil para desembarcar este septiembre con su primera sede europea.

La Once Mil, la única taquería en el mundo con estrella Michelin, colabora con Los 33 para abrir en Madrid / @tacoslaoncemil

De hacer sándwiches a abrir la mejor taquería en Chueca

La primera vez que Los 33 abrió sus puertas se remonta a 2022. Desde entonces creó la leyenda del bikini, un sándwich de pan de molde tierno relleno de prosciutto cotto (jamón cocido italiano), queso fundmelting Havarti y mucha mantequilla, cocinado a la brasa. Es, no obstante, apenas la punta del iceberg de su carta.

Cuatro años después de preparar sándwiches en Los 33, Ventosa y Aznar ahora tienen antojo de comida mexicana, en concreto, de tacos, y mejor si es a pocos pasos de su primera cocina, en la misma calle de Plaza de las Salesas, cerca de las paradas Alonso Martínez (Líneas 1, 5 y 10), Chueca (Línea 5) y Colón (Línea 4).

Una vez probaron los de La Once Mil en su visita en Ciudad de México, supieron que habían encontrado lo que estaban buscando. Un par de bocados después, confirmaron que estaban degustando los mejores tacos que habían probado y decidieron forjar una relación profesional, hasta acordar los detalles para llevar el restaurante al otro lado del Atlántico.

La historia detrás de la taquería con estrella Michelin que llega este septiembre a Madrid

Actualmente está en fase de apertura de rodaje, por lo que abrirá sus puertas el 22 de este mes en el antiguo bar Dávila en el barrio de Justicia. El diseño de Los 33 ha decidido mantener ese espíritu de barra y mesas altas, consagrado por una imponente fotografía de Gabriela Iturbide.

Para cuando Ventosa y Aznar llegaron a las mesas de La Once Mil, César de la Parra ya llevaba décadas trabajando en hostelería, pero abrió el restaurante para convencer a su esposa, Jimena Gutiérrez, actual socia y consejera delegada de la empresa, de comer tacos y no el sushi o la pasta que, como le cuentan a El País, ella prefería.

El nombre en sí mismo también refleja lo personal del proyecto, y es que es homónimo del vecindario donde viven en Ciudad de México. Llevan dos años manteniendo el mismo principio, hacer poco pero hacerlo bien, con lo cual la carta no es tan extensa pero tiene la máxima calidad en sus productos y personal.

Llevar la tradición al otro lado del Atlántico: entre lo popular y el lujo por menos de 35 euros

Pero con la distancia, aparecen retos. Uno de ellos, es hacer que la tortilla sea lo más mexicana posible o, por lo menos, mejor que la que se encuentra en España. La solución que han encontrado fue traer equipamiento y personal capacitado como ninguno.

En este sentido, De la Parra explica en la entrevista que la taquería se adentra en la tensión entre lo popular y la alta cocina: "Yo creo que es válido todo", afirma. "La tortilla de patatas también era un ingrediente súper humilde y ahora te las venden en 30 euros".

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En su lugar, sostiene que la idea del espacio es poder comer por menos de 35 euros en un espacio y con ingredientes de lujo, con muy pocas diferencias frente a la carta de su local en México, el único taco que se añade es el de lomo alto de Rubia Gallega. Además, una vieja amiga de De la Parra, creará un sabor de helado específico para el nuevo restaurante.