Un trabajador, herido grave tras sufrir una electrocución en Torrejón de Ardoz

Un trabajador de 39 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir una electrocución en Torrejón de Ardoz, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El accidente laboral se ha producido en torno a las 15.40 horas en el número 36 de la calle Caucho.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del SUMMA 112, que han atendido al trabajador tras recibir una descarga eléctrica de carácter grave. El hombre presentaba un orificio de entrada de la corriente por una mano y otro de salida por el glúteo.

Los equipos de emergencias han estabilizado al herido en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario La Paz, en Madrid.

El trabajador ha sido ingresado en la Unidad de Quemados de La Paz, centro de referencia para este tipo de lesiones, donde ha quedado bajo atención médica.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la electrocución ni sobre el trabajo que estaba realizando la víctima en el momento del accidente.