Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madring'Celebrities' MadringNiña mutación genéticaTaxis autónomosMuseo Picasso de Buitrago del LozoyaReal Sociedad - AtléticoAlianza Intergeneracional Fundación SeresMetro interrumpido
instagramlinkedin

FENÓMENO MUNDIAL

Shakira ya está en Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos en la capital

La artista colombiana inicia una residencia de cuatro fines de semana que supondrá su gran reencuentro con el público español

Shakira, en el aeropuerto de Barajas.

Shakira, en el aeropuerto de Barajas. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

Shakira ya está en Madrid. La artista colombiana ha regresado a España a pocos días de comenzar una de las citas más ambiciosas de su actual gira: 12 conciertos en la capital repartidos a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos. Una residencia europea que reunirá a miles de seguidores y que supone, además, su regreso a los escenarios españoles ocho años después de su última actuación en el país.

La cuenta atrás entra así en su recta final antes del arranque de esta residencia en Iberdrola Music, donde se ha levantado para la ocasión el denominado Estadio Shakira, una estructura temporal con capacidad para más de 50.000 personas. Allí, la cantante trasladará el espectáculo de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira con la que ha recorrido diferentes países durante los últimos meses. La primera cita será este viernes 18 de septiembre. Después llegarán las actuaciones de los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, antes de continuar en octubre los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11. En total, 12 noches que convierten a Madrid en la única parada europea de este formato de residencia y que prolongarán la presencia de Shakira en la ciudad durante casi un mes.

MADRID, 14/09/2026.- Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi

Shakira arrancará su residencia artística en Madrid el próximo viernes. / EFE

Pero la propuesta madrileña aspira a ir más allá de los conciertos. Alrededor del escenario se desplegará Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo del realismo mágico y concebida como parte de Es Latina, la programación cultural que acompañará a la residencia. Música, literatura, gastronomía, moda y arte convivirán durante estas jornadas en distintos espacios del recinto, que comenzará su actividad varias horas antes de que Shakira suba al escenario.

Noticias relacionadas

MADRID, 14/09/2026.- Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi

Shakira acaba de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. / EFE

Por allí pasarán además nombres como Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso o Yerai Cortés, dentro de una programación paralela que busca convertir cada fecha en una celebración más amplia de la cultura latina. Habrá también espacios dedicados a la literatura, la moda y la trayectoria de la propia cantante. Madrid se prepara así para varias semanas marcadas por Shakira, que afronta esta residencia como uno de los grandes acontecimientos musicales del otoño en la capital. 12 conciertos y cuatro fines de semana para reencontrarse con el público español y trasladar a Madrid el universo que ha acompañado a Las Mujeres Ya No Lloran.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Así es Madring por dentro: mapa, accesos y cómo llegar al circuito de Fórmula 1 de Madrid
  2. Muere un joven de 24 años tras una agresión con arma blanca en Parla
  3. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  4. Fiasco español, ‘celebrities’ y una ciudad rendida a la Fórmula 1: así ha sido el 'monumental' estreno de Madring
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. El Rey Felipe VI acude al circuito de Madring para presenciar el Gran Premio de España de Fórmula 1
  7. Hasta 4.000 euros para terapias de niños con discapacidad en Madrid: quién puede pedir la nueva ayuda y qué cubre
  8. El impresionante edificio de Madrid que casi nadie ha podido visitar y que abrirá sus puertas gratis durante unos días: una joya arquitectónica escondida en Cibeles

Shakira ya está en Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos en la capital

El pueblo secreto a una hora de Madrid que parece sacado de otra época: casas de piedra, rutas de senderismo y una iglesia del siglo XVII

El pueblo secreto a una hora de Madrid que parece sacado de otra época: casas de piedra, rutas de senderismo y una iglesia del siglo XVII

Pedro del Hierro compone una colección delicada y minimal con reminiscencias orientales

Pedro del Hierro compone una colección delicada y minimal con reminiscencias orientales

La Fórmula 1 ha terminado, pero los cortes continúan: el desmontaje de Madring afectará al tráfico hasta el domingo

La Fórmula 1 ha terminado, pero los cortes continúan: el desmontaje de Madring afectará al tráfico hasta el domingo

Penélope Cruz, sobre su infancia en Alcobendas con padres muy jóvenes: "Te sientes un poco en deuda"

Penélope Cruz, sobre su infancia en Alcobendas con padres muy jóvenes: "Te sientes un poco en deuda"

Oportunidad 'única': esta es la ayuda de 12.000 euros para comprar un coche en Móstoles hasta el 31 de diciembre

Oportunidad 'única': esta es la ayuda de 12.000 euros para comprar un coche en Móstoles hasta el 31 de diciembre

Exponer gratis en Móstoles: las mejores salas municipales y cómo presentar tu proyecto

Exponer gratis en Móstoles: las mejores salas municipales y cómo presentar tu proyecto

Móstoles se aleja de los precios de Madrid, pero una habitación ya supera los 500 euros de media

Móstoles se aleja de los precios de Madrid, pero una habitación ya supera los 500 euros de media