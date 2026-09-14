Claudia, la niña de San Lorenzo de El Escorial con una mutación ultra rara que nadie más padece en España: "Necesitamos tres millones de euros"

El tiempo es limitado. Claudia y su familia tienen que conseguir tres millones de euros para poder tratar su enfermedad ultra rara, una deficiencia de la proteína D-bifuncional que sólo padecen 10 personas en el Mundo, siendo ella el único caso conocido en España. La salud de la pequeña, de tres años y vecina de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, ha empeorado en los últimos seis meses. “Ha perdido fuerza en brazos y piernas, ya no puede ponerse de pie ni gatear y apenas controla el peso de su cabeza. Tuvimos que sacarla de la guardería porque no había educadores especiales que pudieran atenderla y, desde entonces, está con nosotros en casa. Nuestros días se basan en terapia, fisioterapia y piscina porque Claudia es totalmente dependiente”, relata Elena, su madre, que recuerda un parto seguro y sin contratiempos. Todo cambió a los tres meses, cuando en una revisión pediátrica su hija fue diagnosticada con hipotonía o debilidad muscular.

“Nos dijeron que podía ser benigna. Empezamos a hacer rehabilitación y en una analítica algo les llamó la atención. Fue en una prueba genética específica cuando salió la enfermedad, una mutación heredada de nosotros. Fue mucha casualidad que ambos padres tuviéramos el gen mutado sin darnos cuenta y, aunque había un 75% de posibilidades de que no lo cogiera, no tuvimos suerte”, explica. El diagnóstico vino acompañado de incertidumbre y nada más, pues ninguno de los médicos conocía de cerca la enfermedad: “Estaban perdidos, sólo habían leído algo por internet. Empezaron a tratarla varios especialistas y la niña respondía positivamente. Gateaba, sujetaba su cabeza, se ponía de pie con apoyos… así que no expresaron demasiada preocupación y todos teníamos esperanza de que su historia fuese distinta, ya que siempre nos hablaron de una mortalidad infantil elevada. Ha habido otro caso, pero el pequeño no lo consiguió”.

Claudia, la niña de San Lorenzo de El Escorial con una mutación genética ultra rara. / CEDIDA

Ante una situación que jamás habrían imaginado, el matrimonio decidió investigar por su cuenta para comprobar si, en algún lugar del mundo, existía alguna cura para su hija. Así nació El Reto de Claudia, una asociación que busca apoyo científico y económico para la pequeña. “Un grupo de investigadores de la Universidad CEU San Pablo se ofreció a ayudarnos y están en contacto con empresas estadounidenses, ya que la única posibilidad de curarla es aplicarle una terapia génica que modifique ese gen mutado para frenar así la degeneración. Nos hemos reunido con un doctor americano. Él será quien lidere el diseño técnico de la terapia y trabajará para generar una camada de ratones mutados con la enfermedad de Claudia”, cuenta. La empresa ha pedido a la familia madrileña una estimación de tres millones de euros, de los cuales ya han recaudado una parte con la que comenzar a investigar: “Nuestro pueblo se ha volcado muchísimo. Los vecinos han hecho donaciones y eventos solidarios. Gracias a ellos hemos hecho un primer pago y estamos a la espera de hitos a cumplir”.

"Somos muy pocos"

Pese al buen comienzo, el tiempo avanza en su contra, pues el estado de salud de Claudia no ha dejado de empeorar en los últimos meses. “Además de su debilidad, usa audífonos para su sordera y le acaban de poner gafas porque pierde visión. Visita al neurólogo y también al endocrino porque tiene desajustes hormonales y necesita cortisona para su función renal. Por suerte, no ha tenido ninguna crisis epiléptica, algo muy común en estos pacientes, por eso creemos que mi hija tiene una oportunidad si nos damos prisa”, sostiene. El camino, cada vez más difícil, empieza a causar estragos en su salud mental. “Tenemos el corazón roto y siempre va a estar así. Cuesta sacar fuerza para seguir adelante, pero ya no podemos rendirnos, tenemos que darle esta oportunidad a Claudia, aunque los días pesen”, suma. Entre tanto, Elena encontró una asociación canadiense que engloba pacientes de varias enfermedades, entre ellas la mutación de su hija. Como la suya, otras diez familias de todo el mundo tratan de buscar un tratamiento para los suyos.

Claudia junto a su madre, Elena. / CEDIDA

“Necesitamos darla a conocer. Somos muy pocos y, hasta que no estás en esta situación, uno no es consciente de todo lo que conlleva y la poca investigación que hay. Aunque conocer gente en nuestra misma situación nos hace sentir arropados, uno no sabe lo que le espera. En España no hay suficiente investigación y, aunque mi hija siempre ha estado súper bien atendida, nos hemos sentido solos”, dice. Elena recuerda cuando, hace unos meses, descubrió un doctor en Ámsterdam que estaba probando un fármaco experimental en ratones. Fue ella misma quien contactó al Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, al Hospital Universitario 12 de Octubre y al San Juan de Dios de Barcelona para así poder suministrárselo a Claudia: “Ni siquiera está considerado un fármaco, pero estábamos dispuestos a probar. El Hospital 12 de Octubre aceptó. Sin embargo, no hemos notado ninguna mejora en ella”. La madrileña tiene claro que, si su hija termina recibiendo terapia génica, será gracias a que sus padres no se han rendido hasta conseguirlo.

Atacar el ADN

Pensar en el tratamiento asusta, dice, pues es atacar directamente el ADN de Claudia. “Son palabras mayores, pero ella tiene mucho desarrollo por delante. Nuestra esperanza es llegar a tiempo para que no todo esté tan afectado. Hemos asumido algunas cosas, pero con que ella pudiera volver a sostener su cuello o gatear, yo firmaba”, apunta. Pese a todo, Elena y su marido se han planteado tener más hijos. Sin embargo, la fecundación deberá ser in-vitro para, así, poder biopsiar el embrión y comprobar si tiene el gen mutado o no: “Nos gustaría que el día de mañana tenga a alguien a su lado. También, egoístamente, para nosotros poder sacar fuerza de algún lado. Ella se ríe mucho con los niños. Ya solo por eso merecería la pena, pero tenemos que pensarlo muy bien ya que nunca será el momento adecuado.

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Claudia junto a sus padres. / CEDIDA

Claudia es buena y risueña. Así es como la define su madre. “Con todas las perrerías que le hacen en el fisioterapeuta y en el médico se queja muy poco. No hay día que no se ría. Sabe identificar a cada miembro de la familia, señala dónde está… A nivel cognitivo no ha tenido tanta afectación, a pesar de tener un retraso en el desarrollo. Sigue sabiendo comunicarse, aunque sea con gestos, nos dice que quiere comer o dormir”, concluye. El futuro de Claudia es una incógnita. No obstante, su familia está dispuesta a agotar cualquier posibilidad que pueda cambiar, por poco que sea, el día a día de la pequeña: “No podemos hacerlo solos, necesitamos que la gente nos siga ayudando. Como si es un euro, el del café del día. Esto es una carrera de fondo”.