El pueblo secreto a una hora de Madrid que parece sacado de otra época: casas de piedra, rutas de senderismo y una iglesia del siglo XVII

Hay lugares de la Comunidad de Madrid en los que basta alejarse unos kilómetros de las grandes carreteras para encontrar un paisaje completamente distinto. Casas bajas de piedra, calles tranquilas, antiguas construcciones ligadas a la ganadería y montañas alrededor forman parte de un escenario que poco tiene que ver con el ritmo de la capital.

Uno de esos rincones se encuentra en la Sierra Norte de Madrid, en las estribaciones de Somosierra. Su reducido tamaño y su escasa población han permitido que mantenga una marcada identidad rural, hasta el punto de convertirse en una alternativa para quienes buscan una escapada cerca de Madrid basada más en los paseos, el patrimonio y la naturaleza que en las grandes atracciones turísticas.

Un pequeño pueblo de la Sierra Norte que aún conserva su arquitectura tradicional

Hablamos de Madarcos, uno de los municipios menos poblados de la región. Está situado en un entorno montañoso y su casco urbano conserva numerosos elementos propios de la arquitectura tradicional serrana. Son habituales las viviendas de una sola planta, los tejados a dos aguas y los muros de mampostería construidos con granito y esquisto, además de antiguos corrales y espacios destinados a huertas.

El municipio se encuentra a unos 87 kilómetros de Madrid por carretera, según el propio Ayuntamiento, por lo que puede alcanzarse aproximadamente en una hora desde la capital dependiendo del tráfico.

Precisamente su tamaño permite recorrer el núcleo urbano sin necesidad de grandes itinerarios. Más que una visita centrada en monumentos, Madarcos ofrece la posibilidad de conocer cómo eran muchos de los pequeños pueblos ganaderos de la sierra madrileña antes de que el crecimiento urbano modificara buena parte de su entorno.

Madarcos está situado en un entorno montañoso y su casco urbano conserva numerosos elementos propios de la arquitectura tradicional serrana / AYUNTAMIENTO DE MADARCOS

Una iglesia del siglo XVII y restos de su pasado ganadero

No existe documentación que permita establecer con exactitud cuándo nació Madarcos. La referencia turística de Sierra Norte apunta a que probablemente surgió durante la Edad Media a partir de asentamientos de pastores posteriores a la Reconquista, de manera similar a otras localidades próximas.

Entre los principales elementos patrimoniales se encuentra la iglesia parroquial de Santa Ana, construida en el siglo XVII. A ella se suman otros vestigios ligados a la vida cotidiana y ganadera del municipio, como el tradicional potro de herrar o el reloj de sol. El paisaje urbano completa esa imagen rural con muros de piedra, antiguas cuadras rehabilitadas y pequeñas construcciones integradas en el entorno.

Entre los principales elementos patrimoniales de Madarcos se encuentra la iglesia parroquial de Santa Ana, construida en el siglo XVII / AYUNTAMIENTO DE MADARCOS

La fiesta con la que Madarcos recupera los antiguos oficios

Buena parte de ese pasado vuelve a las calles cada otoño con Madarcos Ayer y Hoy, una jornada organizada alrededor de la recuperación de las costumbres y los oficios tradicionales.

La fiesta se celebra habitualmente el primer sábado de octubre e incluye música y bailes populares, mercado de artesanía, degustaciones y demostraciones de antiguas labores rurales. Entre las actividades que se han desarrollado figuran la cestería, la elaboración de pan y dulces, la extracción de miel, la trilla o diferentes trabajos vinculados al campo.

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Este año la cita se celebrará el 3 de octubre, según detalla el propio Ayuntamiento de Madarcos. La programación estará disponible conforme avance la semana y se podrá consultar en este enlace.