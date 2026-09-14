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VICTIMAS DE TERRORISMO

Una placa recuerda desde hoy a las 13 víctimas del atentado etarra de la calle del Correo

Además se ha reconocido a los agentes Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna, por su labor frente al terrorismo en 2002

Almeida y García Martín, en el descubrimiento de la placa en memoria de las víctimas del atentado terrorista de la calle del Correo.

Almeida y García Martín, en el descubrimiento de la placa en memoria de las víctimas del atentado terrorista de la calle del Correo. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

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Efe

Madrid

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han inaugurado este lunes una placa que rinde homenaje a las 13 víctimas mortales del atentado cometido por ETA el 13 de septiembre de 1974 en la antigua cafetería Rolando, en la calle del Correo de la capital.

La placa, con los nombres de los trece asesinados en el ataque, se ha instalado en un pequeño monolito ubicado en el lugar de la masacre cometida el 13 de septiembre de 1974, cuando dos miembros de la banda dejaron en la mencionada cafetería un artefacto que mató a 11 personas ese mismo día, mientras que otras dos murieron después a causa de las heridas sufridas.

ETA atentó contra la cafetería Rolando por estar muy próxima a la por entonces Dirección General de Seguridad (DGS), en lo que hoy es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, motivo por el que los terroristas supusieron que el lugar era muy frecuentado por policías, que solo tenían que cruzar la calle. Pero también era un establecimiento habitual para la población civil por su proximidad al kilómetro cero, en la Puerta del Sol, y así se evidenció con el cómputo final de víctimas, pues solo uno de los trece asesinados era policía.

De hecho, la dirección de ETA, sorprendida por el número de civiles que habían sido víctimas del ataque, mantuvo un debate interno y finalmente no se responsabilizó de lo ocurrido hasta su disolución en 2018.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado que "no tuvieran siquiera la valentía, la dignidad y el coraje de reconocer que fueron ellos" hasta 44 años después del ataque. Asimismo, Almeida ha apuntado al gobierno de Sánchez ante el "blanqueamiento de todos aquellos que, por supuesto, no condenan" el terrorismo y ha subrayado que es más importante que nunca "transmitir el mensaje" de que "no todo vale en política".

Por su parte, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha incidido en que este fue el "primer atentado indiscriminado" de la banda terrorista, que mostró así "su absoluto desprecio por la vida humana".

un acto en Homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha hecho extensible a los guardias civiles Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna.

un acto en Homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha hecho extensible a los guardias civiles Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

García Martín ha coincidido en cargar contra el Gobierno por "blanquear el pasado, equiparar a víctimas y verdugos" y "reescribir la historia", como prueba a su juicio la reciente concesión del tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot.

Tras la inauguración de la placa, la Real Casa de Postas, sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha albergado un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha hecho extensible a los guardias civiles Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna.

El 17 de diciembre de 2002, estos dos agentes fueron acribillados por dos terroristas de ETA tras dar el alto al vehículo donde estos viajaban, que transportaba más de cien kilos de explosivos. Molina fue asesinado y Aguilar resultó permanentemente incapacitado por las heridas sufridas, pero la intervención permitió detener a los terroristas.

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El alcalde ha condecorado a ambos agentes con la Medalla al Mérito Social del Ayuntamiento de Madrid.

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