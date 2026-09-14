Picasso se pone el traje de luces: los carteles que revolucionaron la tauromaquia y acabaron convertidos en obras de arte

Antes de llegar a los museos, los carteles taurinos tuvieron una misión clara: anunciar una fecha y puñado de nombres. Sin embargo, aquel papel pensado para la calle terminó convirtiéndose en un testigo privilegiado de la historia visual española. La exposición El cartel de toros de vanguardia, abierta al público en el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya, propone leer ese formato como un espacio de encuentro entre publicidad, diseño y creación artística. Comisariada por Àngela Suau Gomila y Fernando González Viñas, la muestra reúne 60 obras y puede visitarse hasta el 8 de diciembre.

El recorrido comienza mucho antes de las vanguardias. El cartel publicitario más antiguo que se conserva en España, fechado en 1737, servía para anunciar una corrida en Madrid. En aquel pliego dominaba todavía la palabra escrita: era, en cierto modo, la traducción impresa de la voz del pregonero. Con el paso del tiempo, la imagen fue ganando terreno mediante viñetas, escenas de lidia, adornos y composiciones cada vez más elaboradas. Las nuevas técnicas de impresión terminaron por transformar una pieza funcional en un objeto con ambición estética.

Cartel de Juan Barjola para los San Fermines de 1970. / FUNDACIÓN CASA DE MISERICORDIA DE PAMPLONA

Ese tránsito permite observar el cartel taurino como un inesperado ensayo de comunicación moderna. En una única superficie debían convivir información, tipografía, jerarquía visual y un reclamo capaz de imponerse en el espacio urbano. Mucho antes de que el diseño gráfico se consolidara como disciplina, estos impresos ya planteaban preguntas hoy habituales: cómo capturar la mirada, cómo ordenar un mensaje y cómo convertir un acontecimiento en una imagen reconocible.

La gran sacudida llega con Pablo Picasso. Entre 1954 y 1961, en Vallauris, realizó una serie de carteles que despojaron el género de buena parte de sus convenciones. Bastaban el lugar, el año, unas pocas palabras y una figura cargada de fuerza simbólica. El anuncio dejaba así de depender del exceso informativo para acercarse a la obra de autor. En esas piezas aparecen recursos que atraviesan la producción picassiana: la síntesis extrema, la energía del trazo y una relación muy libre entre figura y fondo.

De Barceló a Botero

A partir de ahí, la muestra avanza por la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI, cuando plazas, ferias e instituciones comienzan a encargar carteles a artistas contemporáneos. El itinerario incorpora, entre otros, a Eduardo Arroyo, Fernando Botero, Eduardo Úrculo, Guillermo Pérez Villalta, Carmen Calvo, Josep Guinovart, Navarro Baldeweg, Norman Foster y Danh Vo. Ya no existe una única manera de representar la tauromaquia: cada creador fuerza el motivo hacia su propio lenguaje y sitúa el cartel en una zona fronteriza entre arte, diseño y comunicación.

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'Sevilla 2008', de Miquel Barceló. / AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA

Miquel Barceló ocupa el otro gran polo del relato. Su mirada no busca describir la escena con precisión, sino capturar su energía física. El ruedo se vuelve materia, gesto y tensión. Y el toro aparece dentro de una pintura que se aproxima por momentos a la abstracción. Frente a la economía gráfica de Picasso, Barceló trabaja desde una intensidad casi corporal. La distancia entre ambos muestra hasta qué punto un mismo símbolo puede sobrevivir a sucesivas reinvenciones. El interés de la exposición está, por tanto, en revelar la transformación de un soporte nacido para ser efímero. El cartel que un día sirvió para convocar al público terminó acumulando memoria, estilo y autoría. En sus mejores ejemplos, ya no se limita a anunciar un festejo: interpreta una época. Y en ese desplazamiento, de la calle al museo, cuenta también una historia paralela del arte español.