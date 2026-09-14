Penélope Cruz, sobre su infancia en Alcobendas con padres muy jóvenes: "Te sientes un poco en deuda"

Eduardo Cruz y Encarna Sánchez apenas tenían 21 años cuando tuvieron a una de las mejores actrices de España, con una carrera que se extiende a Estados Unidos y, al mismo tiempo, goza de una vida familiar que ha decidido asentarse en Madrid junto a su esposo, Javier Bardem. Hace ya tantos años, muy cerca de su residencia actual, una pequeña Penélope Cruz daba sus primeros pasos y decía sus primeras palabras.

La actriz comenzó muy lejos de Hollywood, en el seno de una familia trabajadora, pero desde muy joven se convirtió en estrella y a sus 52 años sigue teniendo papeles importantes en películas como La Bola Negra (de 'los Javis'), Búnker o The Invite, que se estrenarán este año. Por supuesto, no ha sido ni un camino ni un cambio sencillo, por lo que en distintas ocasiones ha hablado de sus orígenes y el papel que interpretaron sus padres en su vida.

Penélope Cruz, en 'La bola negra'. / ARCHIVO

Agradecida por el esfuerzo de sus padres

"Me tuvieron muy jóvenes", explicaba Penélope. Crecer con padres tan jóvenes la hizo ser consciente del esfuerzo que realizaron durante aquellos primeros años: "Te sientes un poco en deuda porque hay una parte de su juventud que nunca vivieron", añade.

Y, aun así, agradece el esfuerzo, ya que tanto su madre, peluquera, como su padre, comerciante y mecánico, "nos dieron todo en años en los que era más difícil", además, a tres hermanos. Penélope es la mayor, le sigue Mónica y Eduardo.

Mónica también es actriz y bailarina, mientras que Eduardo se decantó por la música, y es cantante y compositor. Sin embargo, su padre, extremeño, falleció en 2015, a los 65 años de edad. Penélope ha manifestado su pésame, pero también su admiración y respeto también hacia su madre.

Infancia en Alcobendas y adultez a pocos minutos del municipio madrileño

Los tres crecieron en Alcobendas, pero Penélope pasaba sus tardes practicando ballet, desde su infancia e incluso hasta la adolescencia. A pesar de las dificultades económicas, sus padres le dieron el gusto, marcando un precedente para que años después pudiera adentrarse en el mundo de la actuación.

Penélope Cruz agradece el esfuerzo de sus padres, quienes la tuvieron muy jóvenes / Epe

Consiguió su primer papel a los 16 años y dos años después protagonizaba Jamón Jamón, compartiendo el reflector con Bardem. Pero, como ha declarado la misma actriz, lo más importante que le dejaron fueron las convicciones morales: "Nos han enseñado valores muy importantes que intento inculcar a mis hijos".

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Actualmente, tiene dos hijos, Leo, nacido en 2011, y Luna, de 2013. Junto a Bardem, viven en una lujosa urbanización entre los municipios de San Agustín y Colmenar Viejo, unos 40 minutos de Madrid, pero más cerca todavía de Alcobendas, el municipio madrileño donde creció y al cual le concedió unas palabras en el comienzo de su discurso cuando recibió un premio Óscar a mejor actriz de reparto en 2009 por Vicky Cristina Barcelona.