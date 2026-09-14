Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez abren la 84ª edición de la Madrid Fashion Week

Ya que Ifema ha estado rugiendo a pleno pulmón como circuito del Gran Premio de Fórmula 1, una de las grandes novedades de la semana de la moda madrileña es precisamente el cambio de localización. Así, los creadores patrios que presentarán sus propuestas para la primavera-verano 2027 (Adolfo Domínguez, Baro Lucas, Redondo Brand, Isabel Sanchís, Lola Casademunt by Maite, Alvarno…) lo harán en la Universidad de Nebrija, la galería de cristal del Palacio de Cibeles o el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela.

Ha sido en este enclave en el que Pedro del Hierro ha dado el pistoletazo de salida, con sus colecciones de mujer y hombre, firmadas respectivamente por Nacho Aguayo y Álex Miralles. También Tamara Falcó, vestida con una elegante conjunto de blusa y pantalón de pinzas, presentó 4 looks de su colección cápsula TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, una colaboración que se mantiene desde hace años.

Junto a ella el front row lo animaron amigas de la marca como la actriz Marta Hazas, espectacular de naranja, Mar Flores o Amelia Bono.

Mar Flores, Alba Díaz y Tamara Falcó, protagonistas entre los rostros conocidos del desfile de Pedro del Hierro. / EUROPA PRESS

Japón y los cerezos en flor inspiran una muestra bajo el título de Hanami (término nipón que da nombre a la tradición de observar las flores) que evoca ese (excepcional) equilibrio nipón entre modernidad cuasi futurista y tradición profunda. Prendas ligeras de cuellos mao, tejidos de jacquard, cinturones fajín y plisados con pantalones cargo, sastrería estructurada. La paleta cromática dibuja una sinfonía de contrastes con una base más sobria y puntos más vibrantes, como los conjuntos que mezclan turquesa y roda chicle. Para la noche, lentejuelas (el look que llevó nuestra top internacional Lorena Durán, entre otros), vestidos con largas capas que potencian la sensación de movimiento (una constante en la muestra) y preciosas chaquetas con aplicaciones. Destacan los bolsos estilo clutch con formas escultóricas y trabajados en acero, en contraste con el calzado, sandalias minimal muy elegantes.

Por su parte, Miralles integra los elementos orientales de un modo sutil. El lino, el rayón y la seda se mezclan con efectos arrugados y plisados; no podía faltar una reinterpretación del kimono en sastrería e incluso en un esmoquin. Muy logrados los looks de estilo layering junto a chaquetas, camisas fluidas y prendas de punto, una de las grandes tendencias de estas temporadas, vista, por ejemplo, en el desfile de Prada.

Los diseñadores Nacho Aguayo y Álex Miralles durante el desfile de Pedro del Hierro. / José Oliva / Europa Press

La jornada prosiguió con una enseña que en los últimos años ha logrado el difícil reto de modernizarse siendo fiel a su identidad, Simorra. Se diría que el corazón de su ADN es el amor por los tejidos de extrema calidad, Y, precisamente, a ellos dedicó esta muestra. “Queríamos trabajar la materia dejando que fuera ella la que contara la historia. Empezamos a manipularla sobre sí misma, a doblarla, a plegarla. Al plegarse, el tejido se transforma, se adapta, envuelve, contiene, genera volumen…”, nos explica Victoria Mitjans, directora de diseño de la casa. El nombre de la colección, Fold In, alude a ese envolver (abrazar) el cuerpo. “Eso conecta con una idea que para nosotros era muy importante; la empatía. La capacidad de adaptarse a otra persona, a otro cuerpo, a otra realidad. Igual que hace el tejido cuando encuentra el cuerpo”.

Eva Dimas, directora de marca, puntualiza que la esencia va más allá de lo textil. “En un momento en que la rigidez se ha convertido en norma, desde Simorra queremos recuperar la capacidad de cada uno por entender y abrazar al otro”.

La actriz y modelo Blanca Romero, durante el desfile de Simorra con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week. / Eduardo Parra / Europa Press

Así, las prendas se recrean en volúmenes amplios, plisados, pantalones largos y anchos ricos en movimiento, gasas técnicas, algodones ultraligeros, viscosas fluidas y organzas suaves. Conviven el denim, el tweed desflecado y la sofisticación de tejidos vaporosos con micro plisados o efectos 3D. La colección contempla un amplio abanico de sutiles tonos marfiles, arenas y delicados rosas empolvados, como el precioso vestido que cerró el desfile, junto a vibrantes mostazas, azules profundos y verdes olivas. En el casting, Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, personificaron el espíritu intergeneracional de la casa, que también contó con asistentes relevantes en primera fila, como Victoria de Marichalar.

Noticias relacionadas

Resulta significativo que los dos primeros shows hayan bebido de conceptos que reivindican la calidez, la contemplación y, en definitiva, el sosiego, en un momento de frenesí y crispación.