COMUNIDAD DE MADRID
Óscar López dice que compatibilizará el Ministerio con la candidatura a Madrid "hasta que lo considere" Sánchez
El ministro justifica su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid comparando su situación con la de Ayuso, quien también compagina cargos institucionales y orgánicos
EP
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que compatibilizará su puesto en el Ejecutivo central con su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid "hasta que lo considere" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así lo ha trasladado en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, en la que al ser preguntado por su triple papel -ministro, líder del PSOE-M y candidato- ha destacado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es también líder del PP de Madrid y presumiblemente candidata popular a la reelección.
"Yo soy ministro del Gobierno de España y soy candidato, igual que la señora Ayuso, y desde luego es un honor poder hacer cosas por Madrid todos los días también desde el Consejo de Ministros", ha planteado.
Al hilo, ha destacado que Madrid "no ha tenido más inversión en su vida" que con el actual Ejecutivo central y ha afeado al Gobierno de Ayuso decir no a la quita de la deuda o al nuevo modelo de financiación "mientras las universidades madrileñas están pidiendo préstamos".
Óscar López se convertía en líder de los socialistas madrileños en diciembre de 2024 tras la caída de su predecesor, Juan Lobato. Este verano, además, se presentaba a las primarias para ser candidato socialista a la Presidencia de Madrid, siendo ratificado tras vencer a una militante de base que no logró reunir los avales necesarios.
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