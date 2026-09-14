Tráfico de Drogas
Una mujer embarazada es detenida tras intentar introducir 69 bellotas de cocaína en el Aeropuerto de Barajas
La Policía Nacional interceptó a la joven en la Terminal 1 del aeropuerto madrileño tras observar una actitud sospechosa durante un control rutinario de pasajeros en la zona de llegadas
Europa Press
Agentes de la Policía Nacionalhan detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a una mujer embarazada que trató de introducir 69 bellotas de cocaína ocultas en el interior de su cuerpo.
Los hechos ocurrieron el pasado día 9 cuando la mujer aterrizó en el aeropuerto madrileño sobre la 1 horas en un vuelo procedente del extranjero, según han informado fuentes policiales.
Al llegar al control de pasajeros en la Terminal 1, los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial del aeropuerto que realizaban controles selectivos en la zona de llegadas advirtieron una actitud sospechosa en la joven.
Tras ser identificada, la mujer, visiblemente nerviosa, reconoció de manera voluntaria que se encontraba en estado de gestación y que ocultaba gran cantidad de envoltorios que contenían sustancia estupefaciente en el interior de su cuerpo.
Entre ellos, 16 estaban alojados en la zona genital, siendo estos expulsados voluntariamente por la joven en el mismo aeropuerto. Tras un reactivo aplicado a la sustancia por parte de los agentes, se comprobó que era cocaína.
La joven fue trasladada al hospital para garantizar su seguridad y salud. Bajo supervisión médica se confirmó que portaba 53 envoltorios más en el interior de su organismo, todos ellos con morfología anatómica para facilitar su introducción.
Las pruebas analíticas verificaron la presencia de la sustancia estupefaciente. Una vez finalizadas las pruebas y asegurada su integridad física, la joven fue detenida y puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.
Fuente: El Periódico
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