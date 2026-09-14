Mozart, Chaikovsky y Lorca para niños: así quiere el Real Teatro de Retiro conquistar a los espectadores más jóvenes

El Real Teatro de Retiro afronta la temporada 2026-2027 con una programación que refuerza su perfil musical y amplía su apuesta por acercar las artes escénicas a niños, jóvenes y familias. La ópera gana terreno, la música en directo atraviesa buena parte del calendario y títulos de Mozart, Rossini o Chaikovsky conviven con danza, cine mudo, teatro musical y formatos de nueva creación. El curso comenzará los días 26 y 27 de septiembre con Descubriendo la voz y la guitarra, dentro del ciclo Miniclásica. La mezzosoprano Cristina Segura y el guitarrista Bernardo Rambeaud acercarán al público más joven al repertorio relacionado con Victoria de los Ángeles. Una semana después, Sarao Barroco, con Andreas Prittwitz y el conjunto Lookingback, tenderá puentes entre la música antigua y el flamenco.

La ópera será uno de los grandes ejes del nuevo curso. El 27 de febrero de 2027 llegará El barbero de Sevilla, de Rossini, en una propuesta de La Federica, compañía musical infantil, y la Ópera de Oviedo. El proyecto acerca el repertorio lírico a las nuevas generaciones con niños y jóvenes implicados de forma activa en el espectáculo. Mozart tomará el relevo entre el 10 y el 18 de abril con Las bodas de Fígaro, en una adaptación para público infantil y juvenil que concentra la acción en cinco personajes. Irene Alfageme asumirá la dirección musical y Rakel Camacho, la escénica, en un montaje que también dará espacio a jóvenes intérpretes. A finales de ese mes, Micróperas volverá a apostar por la creación contemporánea. Estudiantes y artistas vinculados al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Escuela Superior de Canto y la RESAD trabajarán en piezas breves de nueva creación, con Mozart y la poesía de la Edad de Plata como puntos de partida.

'Las bodas de Fígaro' podrá verse del 10 al 18 de abril. / CEDIDA

La literatura llegará en mayo con ¡Anda, jaleo, jaleo!, una fábula musical inspirada en Federico García Lorca que podrá verse los días 15 y 16. Con música y dirección musical de Pablo de Torres y dirección escénica de Sandro Cordero, el montaje cruzará canción, palabra y escena alrededor del universo lorquiano. Seguirá también el ciclo participativo ¿Te suena...?, dirigido por Fernando Palacios, que acercará al público distintos títulos y compositores del repertorio operístico mediante historias, explicaciones y música en vivo. Por sus sesiones pasarán obras como Manon Lescaut, Norma, Simon Boccanegra o Tannhäuser.

El cine mudo ocupará otro de los apartados más singulares del programa. Coincidiendo con Halloween, el 31 de octubre y el 1 de noviembre se proyectará El gabinete del doctor Caligari, clásico del expresionismo alemán de Robert Wiene, con acompañamiento musical en directo de Elisa Caliza. Los días 13 y 14 de marzo llegará El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein, con Raisa y Xisco Rojo interpretando la música en vivo. Una fórmula que recupera la experiencia original de las primeras décadas del cine, cuando la proyección y la interpretación musical formaban parte de un mismo espectáculo.

Chaikovsky por Navidad

La danza tendrá uno de sus momentos destacados durante las fiestas navideñas. Del 19 al 30 de diciembre, el África Guzmán Dance Project representará El Cascanueces, de Chaikovsky, con jóvenes bailarines de su programa profesional. Antes, los días 5 y 6, se celebrará el Concierto de Navidad: un día en canciones. Ya en enero, un Pequeño concierto de Año Nuevo recorrerá valses, polkas y mazurcas, mientras que La vuelta al mundo en 80 vientos, del 16 al 24, propondrá un viaje musical a través de los instrumentos de viento.

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La Gran Fiesta de Carnaval en la ópera tendrá lugar el 14 de septiembre. / CEDIDA

La temporada reserva además espacio para otros lenguajes. ¡Soy salvaje!, de La Maquiné, combinará teatro de objetos, máscaras y música en directo; El viaje de Bastián mezclará teatro musical y danza barroca, y junio cerrará el curso con propuestas como Orquesta Reusónica Trío, un programa coral ligado al universo Disney y el concierto de la Agrupación Musical Inclusiva. El resultado es una temporada construida alrededor del descubrimiento: Rossini puede convivir con el cine expresionista, Lorca con Chaikovsky y una ópera de repertorio con una creación recién salida del conservatorio. El Real Teatro de Retiro vuelve así a plantear las artes escénicas infantiles y juveniles no como un género menor, sino como una puerta de entrada a la música, el teatro y la danza.