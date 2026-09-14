Un menor herido muy grave y otro leve al ser golpeados por un tren de Cercanías en Galapagar

Dos menores de 16 años resultaron heridos de carácter muy grave y leve, respectivamente, este lunes de madrugada al ser golpeados por un tren de Cercanías cerca de la estación de La Navata, en Galapagar (Madrid), informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

El herido de mayor gravedad fue trasladado en una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) al Hospital Puerta de Hierro, detalló esta misma fuente en un audio remitido a EFE, en el que no se precisó si el otro herido necesitó traslado hospitalario.

El 112 recibió la llamada de Adif a las 00:20 horas y movilizó a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, además de los citados sanitarios.

En el lugar de los hechos, los efectivos encontraron a los dos menores a una distancia aproximada de 200 metros del andén. Según las primeras hipótesis, los dos menores se encontraban caminando junto a las vías cuando fueron golpeados.

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Los pasajeros que viajaban en el tren afectado fueron trasladados a otro convoy habilitado por Renfe.