Las máximas de 37ºC en Madrid activan el aviso amarillo este martes, pero la Aemet prevé que el resto de días bajarán los termómetros

Aunque la luz al final del túnel ya está a la vista, la espera todavía se alarga. Las tardes ya se están acortando, pero siguen acumulando tanto calor que los madrileños sudan, se acomodan lo más cerca posible de un ventilador y la Aemet activa el aviso amarillo por el peligro 'bajo' que representan las máximas de 37ºC que se alcanzarán a registrar este martes en Alcalá de Henares y Aranjuez.

El calor de este martes

La alerta se extiende por toda la Comunidad, pero localmente se subirá a diferentes temperaturas. En concreto, Getafe y Navalcarnero esperan 36ºC, mientras que Collado Villalba y Madrid capital ascenderán a los 35ºC.

De esta forma, la Sierra tendrá máximas altas, pero todavía más bajas que las del resto de la Comunidad. En realidad, hará más calor en el Corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez. Al mismo tiempo, el viento soplará flojo variable, aumentando a moderado por la tarde.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

Pero el verdadero indicador de bochorno, para muchos, en realidad son las mínimas que, cuando menos, les dirá qué tan bien podrán dormir, si vale la pena sacar un abrigo muy delgado por la mañana o si, por el contrario, la noche será tropical.

Este martes amanecerá con mínimas por debajo de los 20ºC, cifra que se registrará en Madrid capital, la más alta para la jornada. El resto ha optado por alejarse, a los 18ºC en Collado Villalba y Getafe, a los 17ºC en Navalcarnero o a los 16ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez.

En este sentido, las mínimas tendrán pocos cambios y máximas en ligero ascenso, aunque los próximos días irán descendiendo el rango. Por lo pronto, este martes extiende el fresco hasta el mediodía y por la tarde activa el aviso amarillo desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, con el 'peor' calor a las 17:00.

Próximos días

La tregua llegará con el anochecer, a las 21:00, dando fin al peor calor de la semana y otra jornada seca. Los repuntes en la probabilidad de precipitación llegan este jueves y sábado, ambos con 5%, un valor que podría aumentar con los días o terminar desapareciendo.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

A partir de este martes, toda la semana tendrá índice ultravioleta máximo de 6 (alto), pero este viernes tendrá un breve repunte a 7. Tampoco se tienen previstos más avisos por calor y, en cambio, bajarán los termómetros.

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Este miércoles tendrá máxima de 29ºC y este jueves de 28ºC. Volverán a subir este sábado, a los 30ºC y todavía un poco más este domingo, a 31ºC, pero en todo momento las mínimas se mantienen muy por debajo de los 20ºC, alcanzando los 14ºC este jueves.