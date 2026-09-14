Madring, a la venta 24 horas después: de una réplica de monoplaza por 200 euros a una pegatina por 3 en Vinted y Wallapop

El primer fin de semana de Fórmula 1 en Madring terminó el domingo y algunos de los objetos relacionados con el Gran Premio de Madrid tardaron apenas unas horas en llegar a las plataformas de segunda mano. Una búsqueda realizada este lunes 14 de septiembre en Vinted y Wallapop permite encontrar camisetas, gorras, lanyards, vasos, tarjetas promocionales, miniaturas y artículos que los propios vendedores identifican como material de staff o de hospitality.

Los precios corresponden a las cantidades solicitadas en los anuncios y no permiten saber si los artículos terminarán vendiéndose por ellas. La horquilla es amplia: en Wallapop aparece un lanyard rojo de Madring por un euro, mientras que en el extremo contrario hay objetos anunciados por hasta 200 euros, apenas un día después de que terminara el Gran Premio.

Algunos de los artículos relacionados con Madring anunciados en plataformas de segunda mano este lunes, con precios que van desde un euro hasta los 200 / EPE

Pulseras, miniaturas y un casco por más de 150 euros

Entre los artículos con el precio más elevado figura una denominada "Pulsera MADRING Sunday Negra y Dorada", por 200 euros. En las fotografías aparece presentada dentro de una caja junto a una bolsa y otros elementos de Madring. Otro anuncio ofrece por 180 euros una "Pulsera Madring Oficial Hospitality", según la denominación utilizada por el vendedor.

En Vinted aparece otro de los productos más caros: 175 euros por un set compuesto por un vaso de whisky, una piedra enfriadora y un posavasos. La caja lo presenta como un set exclusivo de Madring creado para conmemorar el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después y recoge la referencia "Official Hospitality".

Las reproducciones también se sitúan entre los artículos más caros. Una "Réplica Monoplaza Madring 2026" se anuncia por 200 euros en Wallapop, mientras que en Vinted se ha localizado otra por 150. Las fotografías presentan similitudes, aunque no permiten determinar que sean la misma unidad. A ellas se suma una "Miniatura Original MADRING 2026" por 100 euros.

Otro usuario pide 160 euros por un mini casco de Madring F1 que figura como "sin abrir". Según la descripción, su diseño está inspirado en la cultura madrileña, incorpora motivos florales en naranja y azul y se presenta dentro de una caja expositora.

Camisetas y gorras de staff de Madring

Una parte de la oferta está formada por prendas que los vendedores identifican expresamente como material del staff de Madring. En Wallapop aparecen camisetas por 30, 45, 50 y hasta 70 euros, con denominaciones como "Camiseta Staff Madring 1ª Edición" o "MADRING F1 GP Staff".

En Vinted, una camiseta blanca con la palabra "STAFF" en la espalda está anunciada por 64,99 euros. Otros modelos de Madring, sin esa referencia al personal, se ofrecen por 17, 20, 35 o 45 euros.

Las gorras siguen una pauta similar. Wallapop recoge modelos identificados como de staff por 40 y 50 euros, además de otras versiones por 15 o 50. En Vinted también aparecen distintos diseños, entre ellos una gorra roja por 15 euros y otra con la silueta del circuito bordada por 50.

Tarjetas de transporte de 6,90 a 50 euros

Entre los objetos que más se repiten están las tarjetas promocionales vinculadas a Madring y al transporte público. En ellas figuran los logotipos del circuito, la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes, además del lema "De MADRING al cielo. Hazte con la Pole. Ven en transporte público".

En Vinted se han localizado unidades visualmente similares anunciadas por 6,90, 7, 10, 15 y hasta 50 euros. Algunas acumulaban más de veinte favoritos en el momento de la búsqueda. En Wallapop aparece asimismo una tarjeta de este tipo por 15 euros.

Las diferencias de precio se repiten en otros recuerdos. Hay vasos de Madring en Vinted por 4, 5, 10 y 15 euros, solos o con un lanyard, mientras que en Wallapop las cintas van desde un euro hasta los 20 de un anuncio presentado como "Lanyard Madring 2026 Oficial".

De una pegatina por tres euros a un pack VIP

En la parte más baja de los precios aparece una pegatina con la silueta del circuito por tres euros. En Vinted también se ha localizado una pulsera roja de Madring 2026 por cinco euros y un conjunto de tres envases de agua con la imagen del evento por 13.

Otros anuncios remiten a diferentes espacios o servicios del Gran Premio. Por 20 euros se ofrece en Vinted un artículo presentado como "VIP Guest Welcome Pack" de Madring y Fever, aunque las imágenes no permiten determinar qué contenía originalmente. Wallapop incluye, entre otros, una placa decorativa personalizada por 18 euros, un "Madrid GP Circuit Recuerdo" por 20 y un "Amex Race Radio Formula 1 MADRING" por 15.

Así, los anuncios más caros alcanzan los 150, 160, 175, 180 y 200 euros, frente a recuerdos cuyo precio no supera los cinco euros. El catálogo abarca desde objetos promocionales hasta piezas que sus vendedores identifican como pertenecientes a hospitality o al personal de la prueba.

El precedente de los conciertos de Bad Bunny

La llegada casi inmediata de recuerdos de un gran evento madrileño al mercado de segunda mano cuenta además con un precedente reciente. Tras los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, los dispositivos luminosos con forma de cámara repartidos entre los asistentes también comenzaron a aparecer en plataformas de compraventa.

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Meses después, el fenómeno vuelve a observarse tras otro gran acontecimiento celebrado en Madrid. Al día siguiente de terminar el primer Gran Premio de Fórmula 1 en Madring, Vinted y Wallapop ya reunían anuncios de lanyards, vasos, tarjetas, prendas de staff, artículos de hospitality, miniaturas y réplicas ofertadas por cantidades que alcanzan los 200 euros.