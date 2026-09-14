El GP de Fórmula 1 de Madrid deja 45 atendidos y seis traslados al hospital

El Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en Madrid ha concluido con 45 personas atendidas por Samur-Protección Civil, todas ellas por afecciones de carácter leve. Del total de asistencias realizadas durante las tres jornadas de competición, seis personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.

El Ayuntamiento de Madrid desplegó para el GP de Fórmula 1 en Madring un dispositivo formado por alrededor de 250 sanitarios, unos 85 cada día. El operativo contó con dos Puestos Sanitarios Avanzados (PSA), uno situado en la zona norte del circuito, en el sector de Valdebebas, y otro en la zona sur, junto a Ifema Madrid. Además, una docena de ambulancias prestaron servicio diariamente durante el evento.

Según han explicado fuentes de Emergencias Madrid, todas las personas atendidas presentaban problemas leves. La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con caídas, mareos, lipotimias e hipotensiones, sin que se registraran emergencias de gravedad durante los tres días del Gran Premio.

El domingo, día de la carrera de Fórmula 1 en Madrid, fue la jornada con mayor actividad para los servicios sanitarios. Samur-Protección Civil atendió a 19 personas, de las que dos fueron trasladadas al hospital en unidades de Soporte Vital Básico.

Durante el viernes, primera jornada del Gran Premio, se realizaron 12 asistencias y dos traslados hospitalarios. El sábado, coincidiendo con la clasificación y el resto de actividades en el circuito madrileño, se contabilizaron 14 personas atendidas y otros dos traslados.

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El balance sanitario cierra así el dispositivo especial desplegado durante el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en Madrid, que ha concentrado durante todo el fin de semana a miles de aficionados en el entorno de Ifema y Valdebebas.