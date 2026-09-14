PACMA lleva a la Puerta del Sol su protesta contra las corridas de toros este sábado

El Partido Animalista PACMA celebrará este sábado una nueva edición de la manifestación antitaurina ‘Misión Abolición’ en Madrid. La protesta tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en la Puerta del Sol y recorrerá las calles del centro de la capital para reclamar el fin de las corridas de toros y del resto de festejos taurinos.

La formación animalista ha convocado a ciudadanos, colectivos de protección animal y organizaciones sociales para participar en una movilización con la que pretende volver a situar el debate sobre la tauromaquia en el espacio público.

PACMA reclama la abolición de las corridas de toros

Según ha informado el partido, la manifestación servirá para denunciar lo que considera "el sufrimiento causado a los animales", además del apoyo institucional que continúa recibiendo la tauromaquia y el uso de recursos públicos para mantener estos espectáculos.

PACMA defiende que las corridas de toros y otros festejos taurinos son "incompatibles" con la sociedad moderna y reclama cambios legislativos para avanzar hacia su prohibición. La formación animalista sostiene que la protección de los animales debe situarse como una prioridad en las políticas públicas.

Presencia de representantes internacionales

La protesta contará también con la participación de representantes políticos internacionales, entre ellos la eurodiputada neerlandesa Anja Hazekamp, del Partido por los Animales de los Países Bajos.

Hazekamp forma parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo y se ha vinculado en los últimos años a iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos de los animales.

Noticias relacionadas

La convocatoria de ‘Misión Abolición’ se enmarca en la campaña que PACMA mantiene contra la tauromaquia y por la defensa de los derechos de los animales. La organización celebra esta movilización con el objetivo de reclamar el fin de las corridas de toros y de otros espectáculos taurinos que considera formas de maltrato animal.