MADRID
Circulación interrumpida en la línea 9 de Metro por "causas técnicas"
Metro de Madrid estima que la resolución de esta incidencia técnica en la línea 9 requerirá más de dos horas de trabajo, mientras la EMT refuerza el trayecto con la línea 71
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EP
Madrid
Metro de Madrid ha informado este lunes de la interrupción de la circulación de la línea 9 por "causas técnicas", según ha explicado el suburbano en un mensaje publicado a las 6.14 horas en la red social 'X'.
La incidencia ha obligado a parar la circulación entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, en ambos sentidos.
El tiempo estimado de solución es de más de dos horas, por lo que el autobús 71 de la EMT realiza ese trayecto.
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