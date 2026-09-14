Circulación interrumpida en la línea 9 de Metro por "causas técnicas"

Metro de Madrid ha informado este lunes de la interrupción de la circulación de la línea 9 por "causas técnicas", según ha explicado el suburbano en un mensaje publicado a las 6.14 horas en la red social 'X'.

La incidencia ha obligado a parar la circulación entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, en ambos sentidos.

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El tiempo estimado de solución es de más de dos horas, por lo que el autobús 71 de la EMT realiza ese trayecto.