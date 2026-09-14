Quién es Jemima Kirke, la protagonista de la nueva película de Woody Allen que se rodará en Madrid

El hoyo sin fondo de obsesionarse con Sexo en Nueva York suele dar a parar en otra serie similar sobre un grupo de amigas en Nueva York, al aire a principios de la década de 2010. Se llama Girls, una serie de HBO, donde muchos conocieron por primera vez a Jemima Kirke, bajo la piel de la rebelde y bohemia Tessa, pero la actriz de origen inglés ahora da el paso a la gran pantalla con la nueva película de Woody Allen, que se rodará en Madrid.

Qué se sabe de la película que Woody Allen grabará en Madrid

La producción llegará a la capital española este octubre, pero mientras tanto ya se han empezado a desvelar algunos detalles. Por ejemplo, que el nombre del largometraje llevará la palabra 'Madrid', ya que será escenario íntegramente de toda la historia y tiene financiación pública.

Además, ya se sabe que será una comedia contemporánea. Tiene unos 12 o 14 millones de dólares como presupuesto, una parte que proviene de la Comunidad y el Ayuntamiento aportan 1,5 millones cada uno, con el objetivo de impulsar el turismo exterior. De esta forma, la película tomará un aire muy similar al romance del mismo director estadounidense, Medianoche en París.

Woody Allen, durante el rodaje de 'Vicky Cristina Barcelona' en el Parque Güell de la Ciudad Condal. / ARCHIVO

Se trata de su película número 51, de nuevo, escrita y dirigida por él mismo y en colaboración con Wanda Visión, Gravier Productions y 3Six9 Studios. Estas productoras participaron de forma conjunta en otro largometraje del director muy conocido en España, Vicky Cristina Barcelona (2008), la película en la que Javier Bardém y Penélope Cruz finalmente se enamoraron.

Quién es Jemima Kirke

Jemima nació en Londres, en 1985. Su papel más reconocido sigue siendo el de Jessa Johansson en la serie de HBO, Girls, que estuvo al aire entre 2012 y 2017, pero su primer largometraje fue Tiny Furniture en 2010, también junto a Lena Dunham, como un favor a su amiga, quien conoció en la Escuela Saint Ann.

Sus padres son ingleses, pero creció en Nueva York, ya que su padre tocaba la batería en las bandas de rock Bad Company y Free. Por su parte, su madre, quien además es judía, es dueña de una boutique vintage, donde provenían los atuendos de la serie de HBO, Sexo en Nueva York.

Lena Dunham y Jemima Kirke en Girls 2012 / HBO

Se graduó en Bellas Artes en la Escuela de Diseño de Rhode Island y, de hecho, a finales de 2011 presentó una exhibición titulada 'A Brief History' a través de Skylight Projects, por lo que ella misma se considera artista antes que actriz.

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Desde entonces, ha aparecido en el videoclip de 'Wring It Out' del grupo Rival Schools y de 'Dusk till dawn' de Sia y Zayn. Sumado a ello, interpretó a la directora de Moordale en Sex Education y, más recientemente, a Reagan en City on fire (2023) y a Melissa en Conversations with Friends (2022), entre otros papeles.