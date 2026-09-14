De J.P. Morgan a crear uno de los espacios de bienestar más buscados de Madrid: "El autocuidado no debería ser un premio puntual, sino un hábito"

Durante años tuvo la carrera que muchos soñaban: banca de inversión en J.P. Morgan, Londres y Madrid, un entorno de máxima exigencia y una trayectoria construida en una de las entidades financieras más reconocidas del mundo. Pero llegó un momento en el que Cristina López Mejía entendió que el éxito profesional que había perseguido durante años ya no respondía a la persona en la que se estaba convirtiendo. La pandemia y la maternidad fueron el punto de inflexión. Decidió abandonar las finanzas y apostar por un sector completamente distinto: el bienestar.

Tratamientos de bienestar y belleza premium, una tendencia al alza en Madrid con la personalización como protagonista. / Cedida

Así nació Templa, un espacio ubicado en la calle Génova de Madrid que ha convertido la belleza consciente, la personalización y la experiencia premium en sus principales señas de identidad. Hoy, el proyecto se ha consolidado como uno de los centros de referencia del bienestar de lujo en la capital y como espacio de confianza para perfiles conocidos como la cantante Aitana. Y, además, detrás del negocio hay también una historia de cambio vital, emprendimiento femenino y una nueva forma de entender el éxito. "La diferencia no es la cantidad de tiempo que trabajas, sino quién decide sobre él", explica López Mejía a El Periódico de España.

Después de casi siete años en banca de inversión en J.P. Morgan, entre Londres y Madrid, ¿en qué momento sintió que esa vida profesional ya no encajaba con la persona que quería ser?

No fue un único momento, sino una acumulación que cristalizó con la maternidad. Durante años esa vida me encajó perfectamente porque me gustaba la exigencia, el ritmo y la ambición del entorno, pero cuando tuve a mi primer hijo me di cuenta de que ya no se trataba de si era capaz de seguir al mismo nivel, sino de si quería hacerlo. Ahí entendí que había una diferencia entre la persona que había construido esa carrera y la persona en la que me estaba convirtiendo. El momento concreto fue cuando vi que estaba dispuesta a renunciar a algo que me había costado muchísimo conseguir —una posición sólida en una entidad con muchísima reputación— por algo que todavía no existía. Esa fue la señal más clara de que necesitaba cambiar.

La maternidad marcó un antes y un después en la vida de Cristina López Mejía, que dejó la banca de inversión para crear Templa y buscar una nueva forma de entender el éxito profesional. / Cedida

¿Cuál es el origen del cambio en su forma de entender el trabajo, el éxito y el tiempo propio?

La pandemia me obligó a parar, algo que trabajando en un banco casi nunca ocurre de forma natural. Y la maternidad añadió una urgencia distinta: entendí de una manera muy visceral que el tiempo es limitado y que quería decidir yo dónde ponerlo. Antes entendía el éxito casi exclusivamente como progreso profesional medible, sobre todo en términos de reconocimiento dentro de una estructura. Hoy lo entiendo de una forma mucho más completa: éxito es también estar presente en la vida de mi familia y, a la vez, construir algo propio con sentido. El tiempo antes lo vivía como un recurso que se me asignaba según necesidades o proyectos; ahora es un recurso que yo gestiono, con toda la responsabilidad y la libertad que implica.

Pasar de la banca al bienestar parece un giro radical, pero quizá haya más conexiones de las que parece. ¿Qué herramientas de ese mundo financiero aplica hoy al frente de Templa?

Muchas más de las que la gente imagina. La disciplina analítica es la principal. En banca aprendes que ninguna decisión se sostiene solo en intuición, y esa lógica la aplico a todo en Templa: desde qué tratamientos incorporamos hasta cómo estructuramos los equipos o planificamos el crecimiento. También me llevo la capacidad de anticipar riesgos y trabajar bajo presión sin perder el foco, algo esencial en un negocio que crece rápido y en un mercado como Madrid, con muchísima competencia.

El autocuidado no debería ser un premio puntual cuando por fin tienes tiempo, sino un hábito sostenido, como cuidar la alimentación o hacer ejercicio. Cristina López Mejía, fundadora del centro de belleza Templa

¿Qué le dio la banca en términos de disciplina, análisis o ambición, y qué sintió que le estaba quitando en el plano personal?

J.P. Morgan me enseñó a no tirarme a la piscina sin datos y sin un plan. Eso lo agradezco todos los días en Templa. También me dio ambición, esa que no se conforma con que algo esté bien, sino que busca siempre la mejor versión. Pero a cambio me quitaba tiempo y, sobre todo, capacidad de decidir cuándo y dónde quería estar. Llegó un momento en el que echaba de menos algo tan simple como poder decidir yo qué hacía con mi tarde o estar presente en algo importante sin tener que pedir permiso o hacer encaje de bolillos.

El centro Templa, ubicado en la calle Génova de Madrid, apuesta por un concepto de bienestar premium basado en la personalización, la calma y una atención integral. / Cedida

Templa nace de una búsqueda de autocuidado, pero también como una empresa. ¿Cómo se construye un negocio de bienestar sin perder la parte humana que lo inspira?

Es algo con lo que luchamos casi a diario. No es una fórmula que tengamos completamente resuelta. Por un lado tenemos que facturar y, por otro, queremos hacer algo bueno por la gente y dar un servicio excelente. Y esas dos cosas no siempre tiran en la misma dirección. Muchas veces nos gustaría hacer cosas que sabemos que no son rentables porque son lo mejor para la paciente, pero tenemos que poner límites para que el negocio sea sostenible. Lo que hemos aprendido es que dando un buen servicio de verdad podemos exigir que se pague como corresponde. No tenemos que elegir entre cuidar bien o cobrar bien si el servicio es realmente bueno.

En puestos de alta responsabilidad muchas veces el cuidado personal queda al final de la lista. ¿Cree que todavía cuesta entender el autocuidado como una necesidad y no como un lujo o un capricho?

Sí, y lo veo constantemente en nuestras pacientes. Muchas llegan a Templa después de haberse postergado durante años, con la sensación de que dedicarse tiempo a sí mismas era casi un exceso, algo que había que ganarse o justificar. Esa percepción está cambiando poco a poco, pero todavía queda camino. El autocuidado no debería ser un premio puntual cuando por fin tienes tiempo, sino un hábito sostenido, como cuidar la alimentación o hacer ejercicio.

Tratamientos personalizados de Templa, donde la tecnología y el diagnóstico individualizado son claves para conseguir resultados naturales. / Cedida

Como madre y emprendedora, ¿ha cambiado su manera de hablar de conciliación desde que dirige su propio proyecto? ¿Es más fácil conciliar emprendiendo o simplemente se negocia de otra manera con el tiempo?

Emprender no significa trabajar menos. De hecho, probablemente trabajo más horas que en banca y, en cuanto a responsabilidades, se sufre mucho más. Lo que cambia no es la cantidad de tiempo, sino quién decide sobre él. Puedo elegir estar en un momento concreto con mi familia y recuperar ese tiempo de trabajo en otro momento del día. No diría que es más fácil conciliar emprendiendo; diría que se negocia de otra manera con el tiempo, y esa negociación la hago yo, no una estructura externa.

Templa se ha convertido en un espacio de confianza para perfiles muy conocidos. ¿Qué buscan esas clientas que quizá no encuentran en un centro de belleza convencional?

Si tuviera que elegir una palabra sería confianza. De ahí nacen todas las demás. Cuando alguien tiene mucha exposición pública necesita saber que lo que hablamos en consulta se queda en consulta, que su privacidad está protegida desde la agenda hasta el trato del equipo. También buscan naturalidad. Muchas de estas pacientes tienen especial interés en que el resultado no se note, precisamente porque su imagen está muy expuesta y cualquier cambio visible se comenta.

En Templa, cada tratamiento parte de un diagnóstico individual para diseñar un plan adaptado a cada paciente. / Cedida

De cara a LOOK Madrid 2026, que reunirá al sector beauty y wellness en IFEMA, ¿qué cree que va a marcar la conversación?

Creo que será una combinación de belleza consciente y personalización extrema. La tecnología será el vehículo, no el mensaje. Nadie va a hablar de tecnología por sí sola, sino de cómo permite personalizar cada vez más los tratamientos a la piel, la anatomía y las necesidades reales de cada persona. La naturalidad seguirá siendo el hilo conductor porque es lo que la paciente está pidiendo desde hace tiempo.

¿Estamos ante un cliente que ya no busca solo verse mejor, sino sentirse acompañado, cuidado y entendido?

Sin duda. El lujo ya no se mide solo en el resultado del tratamiento, sino en cómo te sientes durante todo el proceso. El cliente de bienestar de lujo en Madrid busca cada vez más una relación continuada, no una transacción puntual. Menos protocolos estandarizados, más escucha; menos servicio y más relación de confianza.

Tratamientos personalizados de Templa, donde la tecnología y el diagnóstico individualizado son claves para conseguir resultados naturales. / Cedida

El sector beauty vive una transformación muy rápida, con tratamientos menos invasivos, tecnología y resultados más naturales. ¿Qué tendencia ha llegado para quedarse?

El diagnóstico personalizado y la medicina regenerativa. Trabajar sobre la calidad del propio tejido en lugar de limitarse a corregir de forma puntual es una evolución real en cómo entendemos el envejecimiento. Lo que creo que es más pasajero es perseguir un resultado exacto visto en redes sociales, sin tener en cuenta que cada piel y cada anatomía son distintas.

Se habla cada vez más de bienestar integral: piel, cuerpo, descanso, salud mental y alimentación. ¿Hacia dónde evolucionarán los espacios premium?

Creo que dejarán de ser espacios puramente estéticos para convertirse en lugares de cuidado integral. La piel y el cuerpo forman parte de un conjunto más amplio que incluye descanso, alimentación y bienestar emocional. La medicina estética que solo mira la piel de forma aislada se va a quedar corta.

Los tratamientos faciales personalizados son una de las claves del nuevo bienestar premium, con diagnósticos adaptados a las necesidades de cada piel. / Cedida

El cliente llega cada vez más informado por redes sociales y tratamientos virales. ¿Cómo se gestiona esa expectativa?

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Con honestidad, incluso cuando comercialmente sería más fácil decir que sí. Cuando una paciente llega pidiendo replicar algo que ha visto en redes, nuestro trabajo es explicar por qué puede no ser lo indicado para su piel o su anatomía y qué tendría más sentido en su caso. Cualquiera puede llegar informado, pero no cualquiera sabe traducir esa información en un plan seguro y realista. Ahí entra el criterio profesional.