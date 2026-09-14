Los hosteleros madrileños, satisfechos con el Gran Premio de F1: "Un fin de semana muy positivo que tendrá efecto llamada"

"Un fin de semana muy positivo para la hostelería madrileña". Así dibuja el presidente de la patronal Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, el balance del Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado del 11 al 13 de septiembre en el circuito de Madring. Desde la asociación no se tienen todavía cifras completas del beneficio económico que el retorno de la competición automovilística ha tenido en bares y restaurantes de la región, pero se muestra satisfacción en las primeras valoraciones.

Una previsión del impacto económico total del gran premio encargada por Ifema apuntaba a 467 millones de euros, de los que 59 millones de euros serían para el sector de la hostelería, incluyendo también la actividad hotelera. La organización del gran premio todavía no ha confirmado si esas previsiones se han materializado, pero desde Hostelería Madrid sí se ha detectado un aumento de actividad.

El efecto, además, afirman, se ha extendido a varias zonas de la ciudad. Un total de 353.000 espectadores acudieron al circuito de Madring a lo largo de las tres jornadas del Gran Premio de España. Algo que se notó en las inmediaciones. "Los locales de hostelería próximos a Ifema nos reportan gran actividad en la franja de desayuno y cenas", ha asegurado Aparicio.

El consumo en locales de hostelería, no obstante, ha alcanzado a otras áreas. Desde Hostelería Madrid se mira en particular a los distintos puntos en los que las escuderías han instalado espacios para aficionados como la fan zone de Williams en Callao, con una réplica a escala real del FW48, el monoplaza de Carlos Sainz, o las que Audi y Alpine instalaron en Colón y la confluencia de Alcalá y Gran Vía. Esas calles y sus entornos, junto a Castella, Serrano y la propia Puerta del Sol, figuran entre las zonas más beneficiadas.

"Las más de 300.000 personas que nos han visitado han disfrutado de la ciudad tras las sesiones en el circuito", mantiene el presidente de Hostelería Madrid, que reporta "un importante crecimiento" en de las cenas en clientes y ticket medio. Algunos locales se han vinculado, además, a la celebración del gran premio y han tematizado su oferta o cambiado el ambiente y la decoración, con propuestas específicas. A ello se une el desembolso de patrocinadores y empresas que han alquilado espacios al completo por los tres días con gasto elevado.

"En resumen, un fin de semana positivo por el retorno directo e inmediato pero aún mayor por el efecto llamada a medio plazo", valora Aparicio. "Con seguridad, en los próximos años la hostelería hará suyo el evento y responderá en masa". Por ello, "para una mayor activación económica y social en el futuro", sugiere anticipar acciones temáticas de activación gastronómica, sobre todo en los distritos próximos al circuito, así como que el Ayuntamiento favorezca la concesión de autorizaciones específicas y limitadas en horario para poder seguir la carrera por televisión en interiores y terrazas.

Récord en el transporte público

Satisfacción también entre los responsables del transporte público madrileño. Desde la organización de Madring se ha enfatizado desde que se anunció el Gran Premio de España que era el único que se celebra en una capital europea y al que se podía acceder desde el centro en transporte público en menos de 20 minutos y una gran mayoría de asistentes ha optado por hacerlo así.

En concreto, Metro de Madrid trasladó hasta el circuito durante los tres días a 168.000 viajeros entre el viernes y el domingo, cifras récord por encima de las previsiones iniciales de 96.000. Para ello que se realizó un refuerzo del servicio en las líneas 8, 4 y 5 de hasta un 250% en los momentos de mayor demanda.

Las cinco lanzaderas activadas por la Empresa Municipal de Transportes movieron, por su parte, a 100.395 pasajeros, según datos del Ayuntamiento de Madrid. La MR1, que conectaba Madring con el Estadio Metropolitano, fue la más utilizada, con casi 43.000 viajes. En el conjunto de las cinco líneas especiales el domingo fue el día de mayor afluencia, con un total de 38.624 viajes. Durante una sola hora, entre las 17.00 y las 17.59 horas de ese día, coincidiendo con el final de la carrera, llegaron a transportar a 13.378 espectadores.

Por su parte, Cercanías trasladó a un total de 107.000 personas hasta la estación de Valdebebas a lo largo del fin de semana, han indicado fuentes de Renfe a Europa Press. Los refuerzos del servicio, con un tren cada entre seis y siete minutos, permitieron absorber la demanda, especialmente en los tramos horarios entre las 8.00 y las 11.00 horas y entre las 16.00 y las 19.00 horas, con picos de 8.500 pasajeros por hora.

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El Gran Premio de España también tuvo un alto seguimiento fuera del circuito. La carrera fue vista en Telecinco por una media de 1.551.000 espectadores, dato que permitió a la cadena de Mediaset liderar las audiencias en su franja horaria, con un 16,9% de cuota de pantalla.