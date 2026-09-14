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VIOLENCIA DE GÉNERO

Delegación contra la violencia de género confirma el crimen machista de una mujer en San Sebastián de los Reyes

La mujer fue hallada muerta el pasado jueves, sumando ya 37 asesinatos machistas en lo que va de año

Archivo - Coche Policía Nacional

Archivo - Coche Policía Nacional / EUROPA PRESS/ARCHIVO

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Héctor González

Héctor González

Madrid

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes como crimen machista el asesinato de una mujer en San Sebastián de los Reyes (Madrid), después de haber recabado información sobre las circunstancias de su muerte.

La mujer fue hallada muerta la noche del pasado jueves en el municipio madrileño y el caso se encontraba bajo investigación policial para determinar si se trataba de un nuevo episodio de violencia de género. Extremo que el Gobierno ha confirmado esta mañana a través de su cuenta oficial de X.

Tras conocerse la información, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha expresado su "repulsa" frente a este nuevo caso de violencia machista. "La obligación de todas y todos es hacer lo imposible para proteger a las mujeres y erradicar esta barbarie", ha declarado Martín.

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Con este asesinato, 37 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026. Desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes, la cifra asciende a 1.377 víctimas mortales.

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