Delegación del Gobierno reclama un plan integral para Peña Gorbea tras reforzar con 37 policías el bulevar vallecano

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado este lunes el dispositivo de la Policía Nacional desplegado en el entorno del bulevar de Peña Gorbea, en Puente de Vallecas, donde en las últimas semanas se ha reforzado la plantilla con 37 nuevos agentes, lo que supone un incremento de más del 20%. Martín ha defendido que este aumento ha permitido elevar la presencia policial y la capacidad de respuesta, aunque ha advertido de que la actuación de los cuerpos de seguridad por sí sola “no es suficiente” para solucionar los problemas que afectan a la zona.

Acompañado por el comisario jefe del distrito y por efectivos policiales, el delegado ha recorrido el entorno y ha hablado con vecinos y comerciantes para conocer sus demandas. Según ha explicado, el dispositivo no se limita al propio bulevar, sino que se extiende por Peña Gorbea, las plazas y las calles aledañas con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir incidentes.

“Esto se está notando”, ha asegurado Martín, tanto por el “efecto disuasorio” de una mayor presencia policial como por una mayor capacidad para reaccionar ante posibles incidentes. Sin embargo, tras conversar con residentes y comerciantes, ha reconocido que ese refuerzo no permite abordar por sí solo todos los problemas existentes. “La mera actuación policial no resuelve problemas complejos”, ha incidido.

Por ello, Martín ha reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid una intervención coordinada en el ámbito social y sanitario. A su juicio, limitarse a incrementar la vigilancia puede provocar únicamente que determinadas situaciones se trasladen de unas calles a otras. “Si simplemente intensificamos la presencia policial, lo que vamos a hacer es desplazar los problemas. Hay que atajarlos desde su origen”, ha señalado.

El delegado ha defendido así una “actuación integral” que acompañe al dispositivo policial y ha insistido en que los residentes tienen derecho a “vivir con tranquilidad” y “con normalidad”. “Por más que nosotros incrementemos en un 15 o en un 20% la plantilla policial, si no viene acompañado de un esfuerzo parejo por parte de los servicios sociosanitarios del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, no vamos a resolver los problemas”, ha afirmado.

Reparar las cámaras averiadas

Martín también se ha referido a las quejas vecinales sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en Peña Gorbea. Los residentes han denunciado en los últimos días que parte de las alrededor de 25 cámaras existentes en el entorno se encuentran averiadas. El delegado ha recordado que el mantenimiento y la gestión de estos dispositivos corresponden al Ayuntamiento, mientras que la Delegación del Gobierno es la encargada de autorizar su instalación.

“Volvemos a exigir al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con sus competencias y vele por los vecinos de Vallecas, que valen tanto como los vecinos de Chamberí o los asistentes a la Fórmula 1. Valen tanto o más, porque lo están pasando peor”, ha afirmado.

Durante el recorrido, los vecinos también le han trasladado problemas relacionados con la limpieza de los contenedores, el cumplimiento de los horarios o la circulación de vehículos por espacios peatonales. Para Martín, este tipo de situaciones contribuyen a generar entre los residentes “una cierta sensación de impunidad” que perjudica la percepción de seguridad del barrio.