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Cuatro atendidos tras un incidente durante los fuegos artificiales de Fuenlabrada

El alcalde ha puesto a disposición del Hospital de Fuenlabrada los recursos municipales necesarios tras el incidente registrado durante el lanzamiento de la pirotecnia de las fiestas locales

Ambulancia del Summa 112

Ambulancia del Summa 112 / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

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EP

Madrid

Cuatro personas fueron atendidas por un incidente ocurrido durante el espectáculo de los fuegos artificiales de las Fiestas de Fuenlabrada.

El Ayuntamiento ha explicado que un fallo técnico en el lanzamiento de los fuegos artificiales impidió "completar el espectáculo", indicando que están en contacto con la empresa encargada para conocer las causas.

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El alcalde Javier Ayala, que se trasladó al Hospital de Fuenlabrada, ha señalado en un mensaje en 'X' que fueron atendidas cuatro personas con afecciones leves, de las que tres ya han recibido el alta, y puso a disposición del centro hospitalario "todos los recursos municipales que puedan necesitar".

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