La Fórmula 1 ha terminado, pero los cortes continúan: el desmontaje de Madring afectará al tráfico hasta el domingo

No es un secreto. La celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 ha dejado durante varios días un importante dispositivo de movilidad en el noreste de Madrid, con cortes, desvíos y restricciones de acceso en torno a IFEMA y Valdebebas. Ahora, aunque la carrera terminase este domingo, parte de esas afecciones continuarán durante los próximos días.

El motivo principal es el desmontaje de las instalaciones temporales de Madring. El Ayuntamiento mantiene este lunes 14 de septiembre la fase más amplia de cortes y, a partir del martes, activará un nuevo calendario de restricciones más limitado que se prolongará hasta el domingo 20 de septiembre.

Así, quienes tengan previsto transitar por IFEMA, Valdebebas o el entorno del circuito deberán tener en cuenta que varias calles seguirán cerradas o con cambios en la circulación aunque los controles especiales de acceso vinculados directamente al Gran Premio ya hayan finalizado.

Estas son las calles cortadas este lunes 14 de septiembre

Este lunes se mantiene todavía la fase más amplia de cortes de tráfico en el entorno de IFEMA y Valdebebas. Según el calendario municipal, las restricciones afectan a los siguientes puntos:

Ribera del Sena , desde la glorieta de Luxemburgo hasta la de Edimburgo y desde esta última hasta la M-40.

, desde la glorieta de Luxemburgo hasta la de Edimburgo y desde esta última hasta la M-40. Vía de Dublín , desde la glorieta de Edimburgo hasta Ariadna y desde esa calle hasta la glorieta de Sintra.

, desde la glorieta de Edimburgo hasta Ariadna y desde esa calle hasta la glorieta de Sintra. Francisco Umbral , desde Vía de Dublín hasta pasada la glorieta de Pascual Bravo y, en sentido norte, hasta antes de Isidro González Velázquez.

, desde Vía de Dublín hasta pasada la glorieta de Pascual Bravo y, en sentido norte, hasta antes de Isidro González Velázquez. Glorieta de Vía de Dublín y su acceso desde Ariadna.

y su acceso desde Ariadna. Glorieta de Francisco Umbral , con acceso permitido a la gasolinera desde la conexión con la M-11.

, con acceso permitido a la gasolinera desde la conexión con la M-11. Glorieta de Pascual Bravo y su acceso desde Camino Alto de Hortaleza.

y su acceso desde Camino Alto de Hortaleza. Glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, en sentido de subida hacia Isidro González Velázquez.

Además, en Alejandro de la Sota continúa cerrada una de las calzadas. El tráfico utiliza la calzada en sentido norte, habilitada temporalmente con doble sentido.

¿Qué cambia a partir del martes 15 de septiembre?

Desde este martes terminará la fase más extensa de cortes, pero comenzarán las restricciones asociadas al desmontaje de Madring. Durante esta fase seguirán afectados varios tramos de Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral, además de las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral y Pascual Bravo.

La parte positiva es que los cortes serán menos amplios que este lunes. Por ejemplo, la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio dejará de figurar entre las zonas afectadas y se reducirá el tramo cortado de Francisco Umbral.

Los cortes seguirán hasta el 20 de septiembre

El calendario del Ayuntamiento mantiene estos cierres hasta el domingo 20 de septiembre, fecha prevista para la finalización de los trabajos de desmontaje de los elementos temporales del circuito. Durante esos días, la línea 171 de la EMT también podrá sufrir modificaciones en su recorrido.

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Por tanto, aunque el Gran Premio ya ha terminado y los controles especiales de acceso vinculados directamente a la carrera ya no están activos, los conductores que circulen por IFEMA y Valdebebas deberán seguir teniendo en cuenta cortes y desvíos durante casi una semana más.