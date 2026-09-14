La Comunidad confía en que el Rayo pueda volver a Vallecas en octubre tras recibir la auditoría realizada en el estadio

La Comunidad de Madrid ha recibido ya la auditoría completa sobre el Estadio de Vallecas y está elaborando los informes correspondientes para determinar si se han subsanado las deficiencias detectadas en el recinto, con la expectativa de que el Rayo Vallecano pueda regresar al recinto para su siguiente partido como local en octubre.

Así lo ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en una entrevista en Telemadrid, en la que ha descartado que la vuelta pueda producirse ya este martes en el encuentro frente al RCD Espanyol. "Ese no va a poder ser en el partido del martes, pero sí vamos a intentar que el siguiente se pueda disputar", ha señalado De Paco, que ha precisado que la Comunidad ya tiene en su poder la auditoría "cumplimentada" y se encuentra analizando sus conclusiones.

"Hemos recibido ya la auditoría cumplimentada, estamos ya realizando los informes para ver si esos elementos de los que carecía el estadio por falta de mantenimiento o por incumplimiento del club ya se han solventado", ha explicado.

En caso de que las comprobaciones sean favorables, el consejero confía en que el regreso pueda producirse en el próximo encuentro del Rayo como local, ya en octubre. El calendario fija para el 10 de octubre el Rayo Vallecano-Athletic Club. "Si es así, esperamos que el partido de octubre se pueda disputar con normalidad", ha señalado.

La extinción de la concesión continuará

La posible reapertura del estadio no supondrá, sin embargo, el final del procedimiento iniciado por el Ejecutivo autonómico para extinguir la concesión del recinto al Rayo.

De Paco ha reiterado que ambas cuestiones discurren por vías diferentes y que la Comunidad continuará con el expediente al considerar que los problemas que motivaron su apertura derivaron de incumplimientos anteriores por parte del club. "Continuaremos ese otro proceso que es el de la extinción de la concesión porque entendemos que el club no ha cumplido sus obligaciones a la altura y con el nivel que tendría que tener", ha afirmado.

El consejero ha reconocido que el Rayo ha llevado a cabo durante las últimas semanas las actuaciones necesarias para corregir los problemas del campo, aunque ha defendido que su existencia previa justificó la intervención de la Administración. "Es verdad que el club en este último tiempo ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento", ha señalado.

De Paco ya había explicado anteriormente que, aunque una nueva auditoría permitiera reabrir el campo, la Comunidad seguiría adelante con la extinción de la concesión al tener su origen en "un incumplimiento previo". Entonces insistió en que sería una auditoría independiente y visada la que determinaría si Vallecas volvía a ser seguro para acoger partidos.

Una segunda auditoría para decidir la reapertura

La auditoría supone un nuevo paso después de que la Comunidad encargara una segunda revisión del campo para comprobar si las actuaciones realizadas por el Rayo habían solucionado las deficiencias recogidas en el primer informe.

Hasta ahora, De Paco había evitado fijar una fecha para la reapertura y había insistido en que el equipo no regresaría hasta que se garantizara que el recinto es "100% seguro". En este sentido, pidió "no frivolizar" con esta cuestión y recalcó que sería la nueva auditoría la que determinase si se podía volver a jugar en Vallecas.

El Rayo había sostenido días antes que la empresa auditora disponía ya de un informe preliminar "favorable" en materia de seguridad y salubridad, extremo que la Comunidad negó entonces al asegurar que no existía todavía ningún informe técnico que avalara esa conclusión. El nuevo anuncio de De Paco supone que la Administración sí dispone ya de la auditoría y se encuentra ahora elaborando los informes que determinarán si procede levantar las restricciones que impiden al equipo utilizar el campo.

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El 'exilio' del Rayo se remonta al mes de julio, cuando la Comunidad dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata después de que una primera auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.