Arranca una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, que convertirá las calles de Madrid en el epicentro de la moda española.

Madrid vuelve a situarse en el centro de la moda nacional. Este lunes, 14 de septiembre, arranca una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week en las calles de la capital a cargo de IFEMA Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La convocatoria se alargará durante seis días y marcará un antes y un después en su historia: la pasarela sacará la moda de su escenario habitual y presentará las novedades en algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Se trata de un intento de acercar la propuesta al espíritu de las grandes semanas internacionales, estrechando el diálogo entre moda, patrimonio y espacio urbano.

El pistoletazo de salida tiene lugar este lunes en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, que reunirá las propuestas de Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez, que regresa a la pasarela madrileña 15 años después. El próximo martes, 15 de septiembre, el foco se desplazará al Palacio de Cibeles para acoger las presentaciones de Agua by Agua Bendita, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna y Alex Rivière Studio. Al mismo tiempo debutará la diseñadora Celia B y Juan Vidal dará vida a su colección en el Hotel Palace antes de culminar con el desfile de Palomo, que celebra su décimo aniversario en la MBFWM.

Desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. / Daniel González

En paralelo, la Cena Inaugural reconocerá la trayectoria y proyección de dos nombres esenciales de esta edición: Hannibal Laguna, distinguido como Diseñador Nacional, y Agua by Agua Bendita, como Diseñador Internacional. A partir del 16 de septiembre, el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija tomará el relevo como nueva sede oficial de la pasarela. La programación contará con nombres como Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx y Álvaro Calafat durante la jornada del miércoles.

Escenarios urbanos

El jueves será el turno de Odette Álvarez, Malne, el debut de Antonio del Canto, Isabel Sanchis y el regreso de Redondo Brand, mientras que el viernes reunirá a Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Yolancris y Alvarno, que vuelve a formar parte de la programación oficial. El resultado combina veteranía y nuevos nombres, reflejando la diversidad y vitalidad del actual panorama creativo español. La última jornada, el sábado 19 de septiembre, estará dedicada a EGO, plataforma que este año alcanza su vigésimo aniversario y que volverá a poner el foco en las nuevas generaciones de diseñadores.

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Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar y Miss Take serán los encargados de cerrar la edición, reivindicando el papel de la pasarela como espacio de descubrimiento y proyección para los creadores emergentes. Esta apuesta por el futuro convive con una programación concebida para recorrer algunos de los escenarios más singulares de Madrid. La Rosaleda del Parque del Oeste, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre y la Galería de las Colecciones Reales también serán escenario de algunas colecciones.