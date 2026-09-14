Así puede aparcar gratis en Madrid: la red de estacionamientos que se ha hecho viral en redes sociales

Ya se acabaron los horarios vespertinos para aparcar gratis, más flexibles que el resto del año, pero si bien todos han regresado de sus vacaciones y encontrar un hueco en Madrid vuelve a ser tan complicado como de costumbre, las redes sociales han vuelto a hacer de las suyas para revelar trucos, en este caso, una red de estacionamientos de casi 8.000 plazas.

Cada mañana se habrá dado cuenta de que las principales carreteras están a rebozar, alargando la duración de su trayecto sin siquiera avanzar. Pero puede salir en su coche y al mismo tiempo saltarse esa molestia si aparca en esta red de aparcamientos, que dispone, en total, de 7,771 plazas y se extiende mucho más allá del centro, con enclaves en Las Rozas, Majadahonda o Colmenar Viejo, por mencionar algunos.

Además, se trata de un beneficio impulsado por la misma Comunidad, ya que hace parte del plan Aparca+T del Consorcio Regional de Transportes para reducir la congestión de tráfico, impulsar el uso del transporte público y, con ello, reducir las emisiones en el área metropolitana.

¿Qué son los aparcamientos disuasorios y por qué son gratuitos?

Los aparcamientos disuasorios están situados en las afueras de una ciudad con el objetivo de que dejes tu coche allí y continúes el viaje en transporte público, lo que en inglés está más difundido como Park and Ride. En este sentido, permite dejar el vehículo de forma gratuita si luego usa un autobús (urbano o interurbano), Metro Madrid o Cercanías Renfe.

Esa es la única condición para convertir las tarifas ordinarias en una bonificación del 100%, acercarse en su vehículo personal y luego terminar su trayecto en la red de transporte público, como mejor le convenga, pero debe hacer al menos un viaje y puede dejarlo allí entre 5 y 16 horas consecutivas.

Para disfrutar de la gratuidad, debe realizar al menos un viaje en la red de transporte público / Luis Tejido / EFE

Para que el beneficio se haga efectivo, debe acreditar dicho trasbordo en los cajeros automáticos. De esta forma, al ingresar, el sistema registra la entrada del vehículo, después usted toma un autobús o tren y, cuando vaya a llevarse su coche, puede acercarse a los cajeros o puede recurrir a las aplicaciones móviles.

Sin embargo, no todos los billetes son válidos, en concreto, debe ser un abono de transporte (mensual o anual), una tarjeta multi con abono de 10 viajes o un billete sencillo en Metro, EMT, Cercanías o autobús interurbano. Asimismo, es válida la tarjeta Renfe&Tú.

¿Dónde están los aparcamientos disuasorios en Madrid?

La red de Aparca+T tiene aparcamientos en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, entre ellos: Ciudad Universitaria, El Barrial, Colmenar Viejo, Las Rozas, Pinar de las Rozas, Las Matas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

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Para el caso de Colmenar Viejo y Pozuelo de Alarcón el máximo de horas se restringe a 15. Otra diferencia es que algunos tienen más plazas que otros. Los que más tienen son, de nuevo, Colmenar Viejo (1.837), Ciudad Universitaria (1.144) y Metropolitano (1.137). A su vez, los que menos tienen están en Las Matas (203), Pozuelo de Alarcón (294) y Las Rozas (300).