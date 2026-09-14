Almeida saca pecho del estreno de la F1: “No hay reto para los madrileños que no se pueda alcanzar”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado este lunes su intervención en el Club Siglo XXI para sacar pecho del primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la capital y presentarlo como una demostración de la capacidad de Madrid para afrontar grandes acontecimientos internacionales. “No hay reto que no sea asumible para esta ciudad y para el conjunto de la sociedad madrileña”, ha defendido el regidor, que ha vuelt a calificar de "proeza" la construcción del circuito en 15 meses.

Ello, ha señalado, a pesar de quienes pronosticaron que Madrid no conseguiría sacar adelante el proyecto. “Han vuelto a fallar en sus pronósticos y, sobre todo, han vuelto a no estar a la altura de los madrileños”, ha afirmado Almeida aludiendo a la oposición. El alcalde ha asegurado además que los comentarios recibidos tanto desde la Fórmula 1 como de los propios equipos y su personal han sido “de admiración por lo que se ha conseguido durante este primer año” y ha invitado a “enorgullecernos de ser una ciudad que ha asombrado al mundo”.

Uno de los aspectos que más ha destacado ha sido la movilidad. “Hemos movido más de 320.000 personas este fin de semana”, ha destacado el regidor popular, que ha asegurado que esa concentración de público se gestionó “sin que haya habido ninguna molestia ni se haya originado ninguna incomodidad” significativa en el resto de la ciudad ni en los accesos y salidas del circuito. Solo Metro transportó a casi 170.000 personas durante el fin de semana, según fuentes del Ejecutivo regional.

Madrid ha logrado así cumplir uno de los compromisos adquiridos con el presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, que alrededor del 75% de los espectadores llegara en transporte público. Almeida ha presumido de que los aficionados pudieran desplazarse desde el centro de la capital hasta el circuito “en un tiempo no más de 20-30 minutos” y ha subrayado la capacidad de la red madrileña para absorber un acontecimiento de estas dimensiones.

El primer edil ha extendido el reconocimiento a los equipos municipales de seguridad, emergencias y Urbanismo. De Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y el resto de servicios ha destacado que “siempre han estado ahí” y que garantizaron “la seguridad y la tranquilidad” de las más de 320.000 personas que pasaron por el circuito. También ha puesto el foco en los técnicos y funcionarios encargados de sacar adelante la infraestructura. Almeida ha asegurado que “nunca ha habido una licencia tan compleja” como la necesaria para construir y poner en funcionamiento el trazado y ha agradecido expresamente el trabajo de los empleados municipales: “Sin ellos, hubiera sido imposible lograr esta proeza”.

Más allá de la organización y el desarrollo del Gran Premio, Almeida ha defendido también la Fórmula 1 por su impacto económico y ha situado el retorno generado por el evento por encima de los 400 millones de euros, además de cifrar en más de 8.000 los empleos directos o indirectos asociados al Gran Premio.

“La Fórmula 1 es un evento que beneficia al conjunto de la ciudad de Madrid”, ha afirmado. El alcalde ha utilizado esas cifras para sostener que el impacto no se limita a las grandes empresas, sino que alcanza a “pequeños y medianos comerciantes, hosteleros, restaurantes y bares” que se han beneficiado de la llegada de aficionados. Por ello, ha retado a la izquierda a explicar a esos trabajadores y negocios “que ellos no quieren la Fórmula 1 en la ciudad de Madrid”.

El regidor ha dedicado igualmente buena parte de sus agradecimientos a Isabel Díaz Ayuso y al Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Hubiera sido imposible” alcanzar este reto sin la colaboración entre ambas administraciones, ha sostenido antes de reivindicar que ambas administraciojnes llevan años trabajando “codo con codo” y con sus respectivos equipos coordinados para sacar adelante los grandes proyectos de la capital.

La propia Ayuso, presente en el desayuno informativo, ha celebrado antes del acto el resultado de esta primera edición y ha defendido que ante “los ojos del mundo” Madrid ha demostrado ser una ciudad “abierta, acogedora, bien organizada y con unos grandes servicios públicos”. Por el contrario, la presidenta madrileña ha cargado contra la actitud del Gobierno central, al que ha acusado de “intentar deslucir constantemente” el Gran Premio: “Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian”. También ha respondido a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el trazado: “Si él es tan listo, pues nada, que le fiche la Fórmula 1 para hundirla”.

Pese al balance abiertamente positivo, Almeida ha reconocido durante el posterior turno de preguntas que la primera edición deja aspectos susceptibles de mejora. “Siempre se puede mejorar, pero tenemos el modelo. Y el modelo hemos demostrado que funciona y que funciona bien el primer año”, ha señalado. El alcalde ha anunciado que se hará una “revisión global” y un “ejercicio de autoexamen” sobre el funcionamiento del GP, tanto dentro como fuera del recinto, especialmente en los accesos, los alrededores del circuito y las afecciones a los vecinos.

"Tenemos que tomar nota de cómo han sido los accesos. Hay que tomar nota, por supuesto, de qué ha pasado en los alrededores, de qué ha pasado en los vecindarios”, ha explicado Almeida, que se ha mostrado dispuesto a dar respuesta a las “inquietudes” que hayan podido surgir tras esta primera experiencia. De cara al presente más inmediato, la labor prioritario en estos momentos desmontaje del circuito, con el objetivo de “devolver la normalidad lo antes posible” tanto a Ifema como a las calles ocupadas por el trazado, que recuperarán su uso habitual hasta la siguiente edición.

Almeida ha cerrado su intervención vinculando el éxito de la competición con el discurso político que quiere proyectar el PP de cara al próximo ciclo electoral. Almeida ha convertido la F1 en escaparate de una ciudad capaz de atraer grandes acontecimientos internacionales, generar inversión y empleo y, al mismo tiempo, mantener funcionando sus servicios públicos. “Lo mejor todavía está por llegar”, ha proclamado, antes de presentar Madrid como la demostración de que existe un “modelo político que funciona” y que Ayuntamiento y Comunidad pretenden exhibir ante el resto de España como escaparate de la gestión del Partido Popular.