Almeida abre la puerta a una nueva candidatura olímpica: “Madrid será sede de los Juegos"

Madrid podría volver a intentar organizar unos Juegos Olímpicos. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha abierto este lunes la puerta a recuperar la candidatura olímpica después de los tres intentos fallidos de Madrid y ha asegurado que el reto volverá a estar sobre la mesa. “Estoy seguro de que nos lo vamos a plantear y vamos a tener que tomar decisiones”, ha afirmado durante el turno de preguntas del desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI.

La cuestión ha surgido después del balance del primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Madrid y ante la capacidad de la ciudad para organizar grandes acontecimientos deportivos internacionales. Preguntado expresamente por si había llegado el momento de “retomar la bandera” olímpica, Almeida no ha querido dar una respuuesta en firme, pero sí ha dejado clara su disposición a estudiar un nuevo intento.

“Llámame castizo, pero a quien le conviene Madrid es al Comité Olímpico Internacional”, ha respondido el alcalde. Y es que, en su opinión, la capital reúne ya las condiciones necesarias para albergar el mayor acontecimiento deportivo mundial y no necesita de unos Juegos para acometer la transformación urbana que justificó parte de las candidaturas anteriores. “Las tres candidaturas que planteábamos tenían un sentido y tenían una necesidad y tenían la capacidad de transformarnos en otra ciudad. Creo que eso hemos sido capaces de hacerlo”, ha sostenido.

Ese cambio de posición de partida lleva al alcalde a defender que, ahora, sería el propio movimiento olímpico el que podría tener interés en la capital. “Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos”, ha afirmado, antes de insistir en que el Comité Olímpico Internacional (COI) está “casi más interesado que Madrid” en que la ciudad pueda acogerlos. No solo está más que preparada para serlo, sino que "será sede de los Juegos", ha aventurado el regidor popular. Pero, para ello, cualquier eventual candidatura debería partir de varias condiciones previas y no repetir el camino de los anteriores intentos.

La primera sería el consenso institucional. Almeida ha defendido que cualquier nuevo proyecto olímpico debería contar con acuerdo entre las distintas administraciones implicadas. A ello ha sumado la necesidad de que exista una mayoría social favorable entre los madrileños. La tercera condición sería llegar al proceso con opciones fundadas de victoria. “No digo desde la certeza, pero sí desde la confianza” en poder resultar elegidos, ha precisado.

Almeida ha insistido especialmente en este último punto al recordar el desenlace de las candidaturas anteriores. “Lo que no nos podemos permitir es que nos pase lo que nos pasó en las tres candidaturas anteriores”, ha advertido Almeida.

El regidor ha reivindicado la calidad técnica de aquellos proyectos y ha recordado especialmente la elección de los Juegos de 2020, celebrada en Buenos Aires en 2013, en la que Madrid quedó eliminada frente a Estambul antes de que Tokio acabara siendo elegida. “Éramos la mejor candidatura con diferencia y caímos en la primera votación por Estambul. Con mis respetos a Estambul, pero caímos en la primera votación por Estambul. No nos puede volver a pasar”, ha subrayado.