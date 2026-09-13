El viaje por carretera a una hora de Madrid que esconde cascadas, una muralla medieval y un palacio templario

Escapar del ajetreo madrileño puede ser tan sencillo como tomar un tren de Renfe o un autobús verde y dejarse perder donde sea, también podría subirse al coche para conducir en cualquier dirección y, si lo hace por al menos una hora, hay muchos pueblos encantadores para descubrir, como Torija (Guadalajara), donde comienza esta ruta de viaje por carretera, que parará también por un pueblo atravesado por cascadas.

Primera parada: un castillo custodiado por templarios con visitas guiadas gratuitas

En realidad, serán 50 minutos desde Madrid para llegar a este pueblo medieval del siglo XII, ubicado en el cruce natural hacia Aragón, si quisiera continuar su camino hasta la Comunidad Autónoma. Pero por su geografía históricamente ha sido un enclave de defensa del Reino de Castilla y, tras la conquista de la comarca en el siglo XI, refugio de templarios.

Estos caballeros se encargaron de proteger la zona, así como de levantar y mantener el palacio de Torija. Pero en el vaivén medieval, la atalaya defensiva pasó a las manos de tropas navarras en el siglo XV, y después a las del Marqués de Santillana, por lo que eventualmente cayó en la herencia de la familia Mendoza, en concreto, los Suarez de Figueroa y Mendoza, condes de Coruña y vizcondes de Torija.

Castillo de Torija / Turismo Castilla-La Mancha

Pero no se le quitaría el hábito de fortaleza, y es que allí se protegió el famoso guerrillero Juan Martín 'El Empecinado' durante la Guerra de la Independencia, quien, no obstante, dio la orden de que lo explotaran para evitar que Napoleón tomara control de ella. Su reconstrucción llegó en 1962, actualmente propiedad de la Diputación Provincial de Guadalajara, que organiza visitas guiadas gratuitas bajo reserva previa en la página web.

15 minutos después, llegará a una muralla medieval y vistas por un particular cerro: así es Hita

También en Castilla-La Mancha, pero más cerca de las faldas de un cerro, perfectamente cónicas, Hita era un puesto de vigilancia en los tiempos romanos, donde llegará 15 minutos después de su paso por Torija. Bajo el punto de mira, está la calzada de Mérida a Zaragoza, por lo que ya era citado en el Poema del Cid, en la Leyenda de los Siete Infantes de Lara y en la Vida de Santo Domingo de Gonzalo de Berceo.

Entre los imperdibles turísticos está el Palenque (antiguos recintos de madera del Medievo) o la Puerta de Santa María, el elemento más singular del recinto amurallado en el casco histórico. Siguiendo el camino empedrado, llegará a la Plaza del Arcipreste y a las ruinas de la Iglesia de San Pedro, como también a la parroquial de San Juan Bautista que se construyó en estilo mudéjar durante los siglos XV y XVI (salvo la torre que es herreriana).

Conjunto historico de Hita con su característico cerro en el fondo / Turismo Castilla-La Mancha

Si lo que quiere es más castillos, en lo alto del cerro podrá ver los restos del de Hita, acompañado de vistas impresionantes, determinantes en tantas batallas por su importancia estratégica, hasta su abandono en el siglo XVI y haber sido arrasada en el XVIII.

Trillo, el pueblo de las cascadas

Madrid tiene varias cascadas, pero Trillo ofrece un espectáculo urbano y natural de cinco saltos de agua, algunos de 15 metros, integrados en el propio núcleo del pueblo. Además, tiene una ruta circular para que no se pierda ninguna y en los alrededores tiene mesitas para hacer picnic a las orillas del río Tajo y a hora y media en coche en su camino regreso a Madrid.

Por su sendero, caminó Camilo José Cela en su Viaje a la Alcarria, pero su patrimonio histórico va mucho más allá. Desde el centenario Puente sobre el Tajo, justo en la desembocadura del Cifuentes, que inevitablemente lo llevará a seguir el rumor de la cascada El Chorrerón, junto a la Casa de los Molinos, uno de los edificios más antiguo del pueblo y hoy sede del Centro de Interpretación de la Energía Prometeion.

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Uno de los atractivos turísticos más imrpresionantes de este enclave son sus cascadas / WIKILOC

También destaca la Iglesia Parroquial de Santa María de la Estrella, del siglo XVI, que despliega su portada plateresca al sur como un poema tallado. En la plazuela de San Blas, ocupando el espacio que antiguamente fue una ermita, se encuentra el coqueto e interesante Museo Etnológico. Ya a las afueras, las ruinas de la abadía cisterciense de Santa María de Óvila susurran ecos medievales y se levantan los restos del Real Balneario fundado por Carlos III en 1778, muy cerca de un establecimiento especializado en aguas termales.