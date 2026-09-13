La obra que llega de otra galaxia para hablar de nosotros: María Velasco firma una joya teatral que te obligará a replantearte la vida

Hay personas que aparecen en tu vida como si acabaran de aterrizar desde otra galaxia. No porque sean extrañas, sino porque desmontan todo lo que creías saber. Te obligan a reaprender códigos, a aceptar que quizá llevabas años equivocado. Eso es lo que hace María Velasco en Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, una pieza extraordinaria donde convierte el amor en un fenómeno extraterrestre. Tras conquistar al público la pasada temporada, la obra regresa a Nave 10 Matadero con la misma fuerza que la convirtió en una de las propuestas más celebradas en 2025. La dramaturga vuelve a demostrar por qué es una de las voces más estimulantes de la escena actual con una pieza que habla de miedo, deseo y memoria desde un lugar completamente inesperado. Aquí no hay marcianos ni naves espaciales: hay algo mucho más complicado. Dos personas intentando encontrarse. Y eso, en ocasiones, ojo, parece una misión imposible.

Velasco tiene la capacidad de coger una idea aparentemente sencilla y hacerla explotar por dentro. En esta ocasión, utiliza la ciencia ficción como espejo para hablar de una de las experiencias más humanas que existen: enamorarse. Porque si uno lo piensa bien, pocas cosas resultan más desconcertantes que permitir que alguien entre en tu mundo y altere todas tus coordenadas. La autora juega con esa sensación de extrañeza, con la idea de que el otro siempre es un territorio desconocido que intentamos explorar. El texto es soberbio porque nunca cae en la historia romántica convencional: le da la vuelta, la observa desde una distancia casi científica y, precisamente, por ello, consigue que duela más. Hay humor y una enorme inteligencia para hablar de la fragilidad sin caer jamás en el sentimentalismo fácil. El amor, aquí, no es una respuesta. Es una pregunta lanzada al vacío esperando que alguien conteste desde el otro lado.

Carlos Beluga acompaña a Maricel Álvarez en el escenario. / JESÚS UGALDE

Dicho esto, lo que ocurre sobre el escenario te deja sin palabras. Maricel Álvarez se deja la piel sobre el escenario. Lo que hace parece fácil hasta que uno recuerda que está sola, sin red, cargando con todo el peso de la función. Su único sustento es un texto complejo, lleno de cambios de ritmo, emociones contradictorias y pasajes donde cualquier exceso podría romper la función. Sin embargo, no se le escapa nada. Controla cada silencio y cada movimiento. Sabe cuándo apretar y cuándo dejar que la emoción respire. Lo más complicado de un monólogo no es hablar durante mucho tiempo, sino lograr que parezca que cada palabra nace en ese instante. Y ella lo consigue. Está magistral, capaz de pasar de la ironía a la herida abierta en cuestión de segundos. Mantiene el pulso hasta el final, convirtiendo un ejercicio de resistencia en un despliegue de sensibilidad.

La única dificultad de la función aparece en ciertos tramos donde el espectador echa en falta contexto para entrar en determinadas capas. Velasco no entrega todas las respuestas ni coloca siempre las piezas delante de los ojos: obliga a mirar con atención. Pero esa pequeña exigencia queda ampliamente compensada por la fuerza del conjunto. Porque cuando la interpretación alcanza ese nivel y el texto tiene tanta personalidad, uno termina dejándose llevar. La obra no pierde nunca el rumbo y demuestra algo que parece cada vez más difícil en el teatro contemporáneo: que todavía se puede hablar del amor sin caer en lugares comunes, que aún hay espacio para la emoción sin necesidad de subrayarla.

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'Vendrán los alienígenes y tendrán tus ojos' estará en Nave10 hasta el 20 de septiembre. / JESÚS UGALDE

Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos tiene la virtud de quedarse dando vueltas tras abandonar la sala. Es cierto que no da una respuesta definitiva sobre el amor, pero entiende perfectamente su misterio. María Velasco vuelve a mirar lo cotidiano desde un ángulo imposible y consigue que una historia sobre alienígenas termine hablando de nosotros. De nuestras heridas y de esa necesidad absurda de seguir buscando a alguien que parezca venir de otro mundo. Es una de las obras de la temporada. Un éxito que confirma el impacto que ya tuvo el año pasado y que demuestra que algunas historias, por mucho que parezcan venir de otro planeta, ojo, hablan exactamente de lo que somos. Porque, tal vez, los alienígenas no vengan del espacio. Quizá, aparezcan cada vez que alguien consigue mirarnos como nadie lo había hecho antes.