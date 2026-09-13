Un hombre de 58 años resulta herido muy grave por una cornada durante los encierros de Navalcarnero

Un hombre de 58 años ha resultado herido muy grave este sábado tras ser corneado por un toro durante los encierros de Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid, que comenzaron el pasado 9 de septiembre.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el aviso se recibió alrededor de las 13.48 horas, momento en el que se movilizó hasta la zona un helicóptero del Summa 112.

A la llegada de los sanitarios, el hombre estaba siendo operado en el quirófano de la plaza a consecuencia de una cornada en el hemitórax izquierdo.

Una vez estabilizado, fue trasladado entubado al hospital de La Paz, en Madrid, a bordo de un helicóptero del Summa 112.

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Los encierros de Navalcarnero comenzaron el pasado 9 de septiembre.