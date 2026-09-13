Un hombre de 60 años, grave tras ser atacado con una botella rota en el cuello en Carabanchel

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido grave este domingo después de que otro individuo le clavara una botella rota en el cuello durante una pelea en el distrito madrileño de Carabanchel. La víctima sufrió una herida de unos cinco centímetros y fue trasladada al hospital 12 de Octubre.

Según han informado a EFE fuentes policiales y de Emergencias Madrid, los hechos han ocurrido en torno a las 17.30 horas en el número 2 de la calle Pinzón.

Las primeras pesquisas apuntan a que tanto la víctima como el presunto agresor se encontraban en estado ebrio y comenzaron una discusión. En el transcurso de la pelea, uno de ellos atacó al otro con una botella de cristal rota y le causó una herida de unos cinco centímetros en el cuello.

Tras la agresión, el presunto autor huyó del lugar.

Una ciudadana contuvo la hemorragia

Cuando los servicios de emergencia llegaron a la zona, una ciudadana estaba taponando la herida de la víctima para tratar de controlar la hemorragia.

Los sanitarios del Samur procedieron posteriormente a intubar y estabilizar al hombre antes de trasladarlo en estado grave al hospital 12 de Octubre.

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La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto autor de la agresión.