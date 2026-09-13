Este precioso jardín de Madrid se convierte este fin de semana en una galería de esculturas al aire libre: tiene 13 obras y entrada gratis

Madrid esconde rincones que parecen detener el tiempo entre calles llenas de movimiento. Algunos de ellos no necesitan grandes transformaciones para convertirse en escenarios especiales: basta con cambiar la forma de mirar un jardín, un edificio histórico o una colección de arte para descubrir una nueva experiencia.

Y es que durante estas semanas, uno de esos espacios vuelve a convertirse en protagonista. El jardín del Museo Lázaro Galdiano, uno de los enclaves culturales más singulares de la capital, abre sus caminos al arte contemporáneo con una propuesta que invita a pasear entre esculturas, arquitectura y naturaleza.

La iniciativa coincide con la celebración de Apertura Madrid Gallery Weekend, una de las grandes citas del calendario artístico madrileño que reúne cada año a galerías, artistas, coleccionistas, instituciones y público nacional e internacional.

Así, Parque Florido se transforma por segundo año consecutivo en una sala de exposiciones al aire libre, con obras instaladas entre sus árboles y espacios históricos. Sin duda, una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo de una forma diferente y descubrir un jardín que, durante unos meses, se convierte en una galería sin paredes.

Un jardín de Madrid lleno de esculturas contemporáneas

La exposición, titulada 'Entre la retícula y la vida' y comisariada por Begoña Torres, propone un recorrido por la relación entre los sistemas de orden y la parte más imprevisible de la existencia.

Las 13 obras reunidas exploran el diálogo entre la geometría, la estructura y la repetición frente a elementos que escapan al control como el cuerpo, la memoria, el tiempo, el azar o la transformación constante de lo vivo. La distribución de las piezas a lo largo de los diferentes espacios del jardín permite que cada visitante descubra las obras en relación con el propio entorno.

Entre las obras que se pueden contemplar se encuentran 'Compass' (2023), de Carlos Albert; 'SC-09-A/100' (2024-2025), de David Magán; 'Ciclo vital' (2023), de Tamara Arroyo; 'Levedad I', de Cristina Almodóvar; y 'Arbor' (2017), de Mar Solís, entre otras.

Las instalaciones creadas para el jardín del Lázaro Galdiano

Esta edición incorpora además dos instalaciones site-specific, creadas específicamente para dialogar con el espacio que las acoge. La artista Sandra del Val, junto a la Galería Espacio Valverde, presenta 'Asobiba' (2026), una obra realizada con paños de azulejería esmaltada, cemento y material refractario. La pieza toma como referencia un término japonés relacionado con el juego como espacio de memoria, recreación y experiencia.

Por su parte, el artista cubano Dagoberto Rodríguez, representado por la Galería Casado Santapau, presenta 'Bloques (I, II y III)', una instalación inspirada en la estética de los juguetes Lego que reflexiona sobre las relaciones entre juego, arquitectura, memoria y política.

Cuándo visitar la exposición del Museo Lázaro Galdiano

La exposición 'Entre la retícula y la vida' podrá visitarse hasta el 15 de noviembre en el jardín del Museo Lázaro Galdiano. El horario del museo es:

De martes a viernes: de 09:30 a 15:00 y de 16:30 a 19:30.

Sábados y domingos: de 09:30 a 15:00.

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La propuesta forma parte de Apertura Madrid Gallery Weekend pero se presenta como un plan abierto a todo tipo de público, incluso para quienes no suelen visitar exposiciones de arte contemporáneo.