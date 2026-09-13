Motilla del Azuer: el poblado fortificado de la Edad del Bronce escondido en Daimiel

En mitad de la llanura manchega, varias líneas de muralla rodean una torre central de planta cuadrada que llegó a superar los ocho metros de altura. Es la Motilla del Azuer, en Daimiel, un asentamiento de la Edad del Bronce cuya fortificación protegía, entre otros espacios, un profundo pozo excavado para alcanzar el agua subterránea.

Las motillas eran montículos artificiales característicos de La Mancha que fueron creciendo mediante sucesivas construcciones y modificaciones. Alcanzaban entre cuatro y diez metros de altura y solían levantarse en vegas fluviales y terrenos bajos relacionados con antiguas lagunas y zonas húmedas. La del Azuer conserva buena parte de las estructuras que permiten reconocer hoy este tipo de asentamiento.

El pozo de la Motilla del Azuer. / ShutterStock

Un pozo de 16 metros bajo la fortificación

Uno de sus elementos más llamativos se encuentra en el patio interior. Allí, los habitantes excavaron hasta alcanzar el nivel freático, a unos 16 metros de profundidad, lo que permitía disponer de agua desde el interior del asentamiento.

La fortificación no estaba dedicada únicamente a la defensa. En su interior se realizaban actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la producción artesanal. Trigo y cebada formaban parte de los cereales que se almacenaban y procesaban, mientras que ovejas, cabras y cerdos podían permanecer ocasionalmente estabulados.

Las excavaciones también han permitido documentar la elaboración de cerámica y recuperar objetos vinculados a quienes habitaron el enclave. Algunos enterramientos contenían recipientes cerámicos y piezas de cobre, incluidos punzones y puñales de remaches.

La visita empieza antes de llegar a las ruinas

Para conocer la Motilla del Azuer hay que comenzar en el Museo Comarcal de Daimiel, donde se conservan materiales procedentes de las excavaciones. La visita individual incluye el acceso a la sala dedicada a la Edad del Bronce y el traslado de ida y vuelta hasta el yacimiento.

El recorrido completo dura aproximadamente dos horas y cada grupo admite un máximo de 18 visitantes. La entrada individual cuesta 7 euros y la tarifa para niños de 0 a 3 años es de 3 euros.

Los sábados hay visitas a las 9:30, 11:30 y 16:00 horas, mientras que los domingos los turnos son a las 9:30 y 11:30 horas. Es necesario adquirir la entrada para garantizar la visita.

CÓMO LLEGAR

La Motilla del Azuer se encuentra en Daimiel, Ciudad Real. Para las visitas individuales, el recorrido comienza en el Museo Comarcal de Daimiel y la entrada incluye el transporte de ida y vuelta hasta el yacimiento.

Noticias relacionadas

Los grupos pueden realizar la visita de martes a viernes, con turnos a las 10:00 y 16:00 horas. Es necesario reservar con al menos 48 horas de antelación y, en esta modalidad, el desplazamiento hasta el yacimiento corre por cuenta del grupo.