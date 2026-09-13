Mónica Oliart, fundadora de El Galgo Coffee&Wine: "La diferencia se hace desde los detalles partiendo de una buena base" 

¿Qué encuentra un cliente cuando se adentra en su establecimiento?

Creo que el valor añadido de nuestros establecimientos no es solo el café o el plato de comida en sí que puedas pedirte, que también procuramos que sean maravillosos, sino que está en la experiencia, en el servicio, en la estética de los sitios y en el terminar convirtiéndote en amigo más que en cliente.

¿Cómo surge la idea de crear este negocio?

Surgió por la necesidad propia de querer tener un sitio cerca que fuese un punto de encuentro donde pudiésemos tomar un buen café, una buena tostada o un buen vino.

¿Qué es lo que buscan los que vienen aquí?

Sentirse a gusto, pertenecer a nuestro espacio y formar parte de una familia en una estética muy cuidada.

Los que vienen buscan sentirse a gusto, pertenecer a nuestro espacio y formar parte de una familia en una estética muy cuidada

¿Cuál diría que es el producto más demandado?

Diría que sin duda el café y nuestros desayunos. En el espacio de Pradillo también son protagonistas las comidas y cenas.

¿Qué tiene el café de Sakona Coffee?

Pues para nosotros una altísima calidad.

¿Es cierto que cada detalle está pensado con cariño?

Si. Nosotros estamos presentes todos los días en los distintos espacios y encima de todo lo que hacemos y hace nuestro maravilloso equipo. Creemos que la diferencia se hace desde los detalles partiendo de una buena base.

Un café con leche servido en El Galgo Coffe&Wine. / ALBA VIGARAY

¿Es posible conseguir que el producto sea bueno como reza su filosofía?

Si. Aunque a veces, como en todo, tenemos algún error, que usamos como aprendizaje para ser mejores al día siguiente. Al final todo lo que hacemos depende de un equipo humano y eso hace que de vez en cuando puedan pasar cosas, pero siempre solucionables y siempre con consciencia de que cada día podemos aprender algo para hacer las cosas mejor.

¿Y conlleva algún esfuerzo extraordinario?

Si. Desde nuestra experiencia conlleva tener mucha presencia en el día a día.

Emprender es difícil y requiere de muchísima dedicación, pero no hay nada más gratificante que crear algo de valor y ver que el esfuerzo tiene un impacto

¿Utilizan mucho las redes sociales para captar clientes?

La verdad es que diría que no. Creo que nos ayudan a transmitir nuestra imagen y a generar marca, pero no creo que sea un gran motor de atracción de clientes.

¿Organizan catas de café y de vino?

¡Si! Y muchas cosas más. Tenemos un espacio multidisciplinar y nos adaptamos a distintas peticiones.

Botellas de vino en las estanterías del establecimiento madrileño. / ALBA VIGARAY

¿Preparan también rincones para alguien que quiera sorprender en otro lugar a sus familiares o trabajadores?

Si. Como decía antes, el espacio es multidisciplinar y tiene el valor añadido de tener una estética muy cuidada creada por Lorna de Santos.

¿Con qué lema le gustaría cerrar esta entrevista?

Noticias relacionadas

Mucha perseverancia y optimismo al mismo tiempo. Emprender es difícil y requiere de muchísima dedicación. Pero al mismo tiempo no hay nada más gratificante que crear algo de valor y ver que el esfuerzo tiene un impacto.