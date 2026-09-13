Mariví y sus vecinas, los ángeles de la guarda de Villamanta que cocinaron para miles de afectados en la dana y los incendios: "Nos llevamos mejor que nunca"

Las vecinas de Villamanta son un tesoro. Al menos, para Protección Civil y el Ayuntamiento, que las incluyó en el plan municipal de emergencias en 2023 después de que una dana arrasase buena parte del pueblo. Todos recuerdan aquella noche. La madrugada del 3 al 4 de septiembre, los ríos Alberche, Perales y Arroyo Grande se desbordaron, provocando una riada causó estragos en Villamanta, Aldea del Fresno y otras localidades de la zona. “El agua se llevó por delante dos urbanizaciones, se comió la mitad del polideportivo y el campo de fútbol al completo, parte de la piscina municipal e hizo caer los tres puentes que dan acceso a Aldea. Quedó todo arrasado”, relata Mariví García, vecina y natural de Villamanta. Jubilada, ha dedicado toda su vida al trabajo como limpiadora en el ayuntamiento y los colegios del municipio. De ahí su buena relación con la administración.

“Siempre he sido muy solidaria porque nunca sabes lo que te puede ocurrir. Llevo cinco años viuda, pero he compartido mi vida con un hombre que pensaba igual que yo. Él vivía en Aldea del Fresno y nos hemos pasado toda la vida entre ambos pueblos, colaborando en todo”, añade. Aquella noche no fue diferente. En cuanto vio las dimensiones de lo ocurrido, Mariví salió de casa y, junto a otras vecinas, se reunió en el Centro Cívico Cultural para diseñar un plan de actuación: “Un hombre falleció, arrastrado por la corriente. Se quedó aferrado a una ventana junto a su mujer hasta que no pudo más”. “Recolectamos ropa, medicamentos y comida y preparamos comida para la gente que lo había perdido todo, aunque fuera un bocadillo. Daba mucha pena ver a gente pidiendo ropa interior incluso”.

Mariví, en el centro, junto a algunas de sus vecinas en el polideportivo municipal. / CEDIDA

Unión vecinal

Vecinos de Aldea del Fresno y Méntrida, también afectados por la corriente, pusieron rumbo al refugio que las vecinas habían acondicionado para recibir algunos suministros. “Sus chalés estaban llenos de barro. Incluso algunas viviendas desaparecieron. Han pasado tres años y aún hay gente que no ha conseguido recuperar su casa en condiciones. Las ayudas han tardado más en llegar de lo previsto y otros ni siquiera tenían seguro. Los habitantes de Villamanta les hemos ayudado en lo que hemos podido”, cuenta. Fue en medio del desastre cuando varios equipos de Protección Civil llegaron hasta el centro cívico y pidieron la máxima cooperación a este grupo de mujeres. “Éramos unas 25 mujeres mayores y nos pusimos de acuerdo para turnarnos según la disponibilidad de cada una. Pasamos un mes y medio preparando comidas, recolectando muebles y medicina”, dice. El resultado fue positivo y fueron incluidas en el plan de emergencias para futuras ocasiones.

“Desde entonces nos hemos unido mucho entre nosotras y nos juntamos de vez en cuando a comer o cenar. Todas nos conocíamos, pero ahora nos llevamos mejor que nunca”, suma. El susto llegó este verano, cuando una sucesión de incendios en la Sierra Oeste de Madrid obligaron a evacuar a más de 30.000 personas de sus hogares y pusieron en alerta a numerosos municipios, como Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias o Villa del Prado. “Fue horrible. No sé qué tiene Villamanta que siempre se libra del fuego, pese a haber estado rodeados este año. No sé si es suerte o una recompensa por la solidaridad. En cuanto recibimos el aviso de Protección Civil, el ayuntamiento acondicionó el polideportivo y nosotras empezamos a recibir a los evacuados”, recuerda.

Algunas voluntarias de Villamanta reparten comida a los evacuados durante los incendios de este verano. / DAVID RAW

Preparadas para todo

“Se me cayó el alma al suelo cuando vi llegar a los ancianos de las residencias de la comarca para instalarse en ese edificio. Había algunos en camilla, otros con oxígeno y fueron los primeros a los que atendimos. Hacía muchísimo calor y, aunque el pabellón tiene aire acondicionado, no era suficiente. Fue la primera vez que nos juntábamos las mismas 30 mujeres que colaboramos en la dana tres años atrás. Se unieron más personas y llegamos a ser 50 voluntarios en el centro deportivo. Estuvimos 72 horas sin dormir hasta que nos relevaron los jóvenes”, sostiene. Lo que empezó siendo un pequeño oasis se convertiría en hogar para cientos de personas durante algo más de una semana: “Además de las 400 personas que dormían aquí, venían a desayunar, comer y cenar otras tantas, que pasaban la noche en sus coches. Pasaron por aquí unas 4.000 personas”.

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La clave, asegura, está en la paciencia. Y también en el amor. “Pensar que a ti te puede pasar en cualquier momento ayuda a atender lo mejor posible, con una sonrisa, aunque por dentro estés hecha polvo. No sé cómo pero acabé dirigiendo al resto de voluntarios y, cuando todo acabó, me sentí muy orgullosa de la labor que habíamos hecho. Al final, en un pueblo tan pequeño es fácil que se corra la voz y consigamos la cooperación del resto, somos una piña y cuando pasa algo todos estamos dispuestos a cooperar. Esto en una ciudad sería difícil, ya que casi nadie conoce bien a sus vecinos”, insiste. Mariví está preparada “para todo lo que venga”. Sin embargo, aprovecha para reclamar una mayor prevención en lo que a incendios forestales se refiere: “Ya no solo con el pastoreo, como dicen los ganaderos, sino que se tienen que crear cortafuegos para que haya margen de actuación cuando lleguen las llamas en verano. Nos estamos quedando sin vegetación”.