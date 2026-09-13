SUCESOS
Un motorista de 21 años, herido muy grave tras chocar contra un muro en la M-607 en Tres Cantos
El joven sufrió una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por los sanitarios antes de ser trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre
Un motorista de 21 años ha resultado herido muy grave este domingo tras salirse de la carretera en la M-607, a la altura de Tres Cantos, y chocar violentamente contra un muro.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el accidente ha ocurrido alrededor de las 9.15 horas, cuando el motorista se ha salido de la vía y ha impactado contra un muro.
A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de varios traumatismos sufridos en el accidente.
El personal del Summa 112 ha conseguido revertir la parada y estabilizar al herido, que posteriormente ha sido evacuado en helicóptero sanitario hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado en estado muy grave.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.
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