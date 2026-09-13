Madrid destina cerca de 9 millones a nuevas infraestructuras en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Comunidad de Madrid financiará con cerca de 9 millones de euros nuevas infraestructuras y servicios públicos en municipios de menos de 20.000 habitantes y mancomunidades durante los próximos dos años. El programa alcanzará a 142 localidades y permitirá sufragar actuaciones de hasta 150.000 euros por ayuntamiento y 300.000 en el caso de las agrupaciones municipales.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado ampliar en 1,7 millones de euros la dotación prevista para el próximo año del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales. Esta cantidad se suma a los 7,1 millones asignados al presente ejercicio, según ha informado el Ejecutivo regional.

El programa, que se desarrollará durante los próximos dos años, está dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes y a mancomunidades integradas por un mínimo de diez poblaciones.

En total, podrán beneficiarse 142 municipios. Además, como novedad, podrán acceder a estas subvenciones dos entidades locales menores: Belvis de Jarama y El Cortijo de Aranjuez.

Hasta 150.000 euros por municipio

Cada ayuntamiento podrá desarrollar una intervención con un presupuesto máximo de 150.000 euros, mientras que las mancomunidades podrán recibir hasta 300.000 euros.

El porcentaje de financiación dependerá del tamaño de la población. Los municipios de menos de 5.000 habitantes y las agrupaciones municipales podrán obtener ayudas por el 100% del coste de los proyectos.

En el caso de las localidades con una población de entre 5.000 y 20.000 habitantes, la Comunidad de Madrid financiará hasta el 80% del importe.

Obras, accesibilidad y servicios públicos

Las ayudas podrán destinarse a la creación y mejora de infraestructuras públicas, así como a la adquisición de inmuebles.

También podrán utilizarse para financiar la demolición de construcciones de titularidad municipal situadas en el casco urbano cuando el objetivo sea destinar posteriormente esos espacios a la prestación de servicios básicos.

El programa contempla asimismo trabajos de conservación en edificios destinados a centros sanitarios, educativos o deportivos.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen también la eliminación de barreras arquitectónicas y otras mejoras encaminadas a reforzar la accesibilidad de los espacios públicos municipales.