CIENCIA
Madrid celebra la Noche Europea de los Investigadores el 25 de septiembre con más de 180 actividades
La Comunidad de Madrid habilita desde mañana lunes el plazo de reserva en la web oficial para participar en una oferta que combina teatro, ferias científicas y experimentos prácticos
EP
La Comunidad de Madrid celebra el próximo 25 de septiembre la 17a edición de la Noche Europea de los Investigadores, que tendrá lugar simultáneamente en 40 países europeos y otros 18 de Iberoamérica.
Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, este año la región desplegará más de 180 actividades científicas gratuitas, organizadas por centros de investigación, universidades, asociaciones científicas y los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados IMDEA, coordinadas por la Fundación para el Conocimiento madri+d Los interesados pueden reservar su participación desde mañana lunes en la web de la Fundación.
Esta cita anual con la ciencia pretende inspirar y despertar la curiosidad de todos los participantes, especialmente los más jóvenes, y acercar a la población la figura de estos profesionales.
Para ello se han previsto distintos talleres interactivos, charlas, demostraciones científicas, juegos y muchas otras propuestas lúdicas que tratarán de hacer la ciencia accesible a todos los públicos.
Entre las más de 180 actividades, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) invita a seguir la pista de un pistacho en un viaje por la ciencia y el campo; la Universidad Autónoma de Madrid propone investigar el cuerpo humano; la Complutense de Madrid anima a cocinar materiales, y la Universidad Rey Juan Carlos a conocer la ciencia por tierra, mar y aire.
También los IMDEA reunirán a investigadores de todas las disciplinas que se forman en la Residencia de Estudiantes para que los asistentes descubran cómo la ciencia puede ayudar a evitar desastres naturales, en colaboración con los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Además, la Fundación para el Conocimiento madri+d organiza dos actividades en el Círculo de Bellas Artes para inspirar a los más jóvenes de la casa.
La jornada comenzará con la obra de teatro Atrévete a saber, un espectáculo para despertar el interés por la ciencia, y terminará por la tarde con una feria científica abierta a todos los públicos.
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