Ayuso celebra que Madring ha "desbordado expectativas" y que demuestra lo que España es "capaz de hacer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este domingo que Madring ha "desbordado expectativas" y ha destacado que el Gran Premio de Fórmula 1 de España demuestra lo que el país es "capaz de hacer" cuando le dejan "organizar eventos de gran magnitud".

"Aparte de decenas de miles de empleos, deja una inversión de más de quinientos millones de euros, ochenta millones de impuestos directos. Pero sobre todo lo que hace es demostrarle al mundo lo que los españoles somos capaces de hacer cuando nos dejan organizar eventos de gran magnitud," ha trasladado la mandataria autonómica en una entrevista en 'Telecinco' antes de que comenzara la competición en el circuito urbano de Ifema Madrid.

Entiende Ayuso que los españoles y madrileños que son, "muy críticos", deberían quedarse con "la satisfacción" de haber puesto en marcha este Gran Premio tras más de 40 años sin recalar en la región.

La mandataria ha destacado la movilidad como una de las claves de Madring, un circuito al que se puede llegar desde el centro de la ciudad "en apenas 15 minutos" en Metro. Precisamente, tenían inicialmente una expectativa de unos 95.000 viajeros en el suburbano, pero ya se han superado los 115.000.

Ha destacado, además, que siendo una primera edición podría haber habido algún fallo, pero que "de momento" no ha habido "nada". De hecho ha destacado cómo visitantes -un tercio de los asistentes son internacionales- le han trasladado lo seguro de la región y su "alegría".

"Eso lo tenemos que valorar porque creo que merece la pena levantarse todos los días, oye, a pagar impuestos, a trabajar y saber que luego se traduce en estos servicios públicos, en este equilibrio, en esta vida, en esta oferta, en esta alegría", ha recalcado Isabel Díaz Ayuso.

Preguntada por qué había sido lo más difícil de este camino a la Fórmula 1, Ayuso ha afirmado que han tenido "en muchas ocasiones poca ayuda" y que, en algunos casos, incluido "mala intención". "No sé si por envidias o porque no se le quería reconocer a Madrid todo lo que ofrece ante los ojos del mundo. Y en ese punto yo lo que quiero recordar es que este es el gran premio de España, de Fórmula 1, es decir, que es de todos, ¿no?", ha planteado.

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Una vez pasada la carrera, la mandataria autonómica ha indicado que será el momento de ver "en qué ha superado" este Gran Premio "a otros". "Sabemos que la Fan Zone es la más grande del mundo, que partes del circuito dicen los pilotos que es el mejor que han visto y ahora con la resaca de los días habrá que valorar en su conjunto", ha rematado.